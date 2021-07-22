Mahir Ünal'dan ABD'nin fonladığı medyaya tepki: Fondaş medya Türkiye’nin özgüvenine saldırıyor

Ünal, bayramın üçüncü gününde Kahramanmaraş'ın Elbistan, Afşin ve Göksun ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Muhalefeti eleştiren Ünal, muhalefetin elinde yapım değil yıkım listesi olduğunu söyleyerek, "Bir ülkede muhalefet ne der? Sen duble yol yaptın ben daha iyisini yapacağım. Sen savunma sanayinde SİHA yaptın ben insansız uçak yapacağım" şeklinde konuştu.

"ADAMLARIN ELİNDE YIKIM LİSTESİ VAR"

Açıklamalarına devam eden Ünal, "Sen doğu Akdeniz'de haklarımızı korudun ben doğalgaz çıkaracağım der. Peki, CHP'nin hiç bu güne kadar ya da diğer birbirine benzemezler ittifakından birinin bu güne kadar şunu yapacağız dediğini duydunuz mu? Ellerinde bir liste var; gelince Kanal İstanbul'u kaldıracağız, üçüncü hava alanını kaldıracağız, üçüncü köprüye gerek yok, Sabiha Gökçen'i niye yaptınız? Adamların elinde bir yapım listesi yok yıkım listesi var" dedi.