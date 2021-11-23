Eski MİT’çi Enver Altaylı’nın kirli sicili bilirkişi raporunda: FETÖ'cü Mustafa Özcan ve CIA ajanıyla aynı karede

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından eski MİT'çi Enver Altaylı'ya 'Siyasi ve askeri casusluk' suçundan 13 yıl 4 ay, 'Örgüt üyeliği' suçundan ise 10 yıl hapis cezası verilmişti. Altaylı'nın yargılama sırasında evinden elde edilen dijital dökümanlara ilişkin rapor mahkemeye sunulmuştu.
Raporda, Altaylı'nın, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'e 'Muhterem efendim' hitabıyla yazdığı mektup, bazı FETÖ üyeleriyle haberleşme kayıtları ile incelemelerde elde edilen çeşitli veriler mahkemeye delil olarak sunulmuştu.
Altaylı bu raporu kabul etmemiş, cep telefonları ile bilgisayarlarının imajlarını alınması sırasında evde kimsenin bulunmadığını, raporda yer alan verilerde ekleme çıkarma yapıldığını iddia etmişti. Bunun üzerine mahkeme, dijital verilerde elde edilen delillerde oynama olup olmadığının tespiti için, bilirkişi raporu talep etmişti.