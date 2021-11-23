Eski MİT’çi Enver Altaylı’nın kirli sicili bilirkişi raporunda: FETÖ'cü Mustafa Özcan ve CIA ajanıyla aynı karede

CIA'İN TÜRK AJANI RUZİ NAZAR İLE FOTOĞRAF

Dosyaya gönderilen bilirkişi raporunda Enver Altaylı'nın CIA'in Türk ajanı olarak da bilinen Özbek Asıllı Ruzi Nazar ile çekilmiş birçok fotoğrafı olduğu ortaya çıktı. Savunması sırasında Nazar ile ilişkisini kabul eden Altaylı, bütün ömrünü Rus yayılmacılığına karşı mücadele ile geçirdiğini söylediği Nazar'ın Türk dostu olduğunu ifade etmişti.