Elebaşı Gülen zehirlendi savaş başladı! CIA devrede: FETÖ'de yeni lider kim olacak?

Darbe girişiminin ardından çözülmeye başlayan FETÖ'de güç mücadelesi baş gösterirken elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğü iddialarının ardından yerine kimin geçeceği tartışması terör örgütü içinde yeni bir savaşın fitilini ateşledi.
ELEBAŞI GÜLEN ÖRGÜTÜ KONTROL EDEMİYOR
Uzun süredir sağlık problemleri yaşayan FETÖ terör örgütü elebaşısı Gülen'in konuşma kabiliyetini kaybettiği, bilincinin de yerinde olmadığı öğrenildi. İllegal yapıyı en iyi bilen isimlerden gazeteci Hüseyin Gülerce "F. Gülen artık örgütü kontrol etmiyor" derken bir diğer isim Said Alpsoy da, örgüt içerisinde liderlik kavgasının kızıştığını söyledi.
FETÖ elebaşısı ile ilgili kriz kasım ayı başında ortaya çıktı. Elebaşı Fetullah Gülen "Erdoğan öldü" yalanının ortaya atıldığı 3 Kasım'dan bir gün evvel ağır bir kriz geçirdi ve bu durum tüm terör yapılanmasından gizlendi.
Artık konuşamayan ve bilinci yerinde olmayan FETÖ elebaşına bir yandan özel/gizli tedavi yöntemleri uygulanırken, diğer yandan farklı ülkelerdeki kilit isimlere "yeni döneme hazır olun" talimatı gönderildi.