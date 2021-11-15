Merkez Bankası eski Başekonomisti Hakan Kara yabancı yatırımcıların Türkiye'ye ilgisinden rahatsız oldu!

Türkiye ekonomisi koronavirüs salgınının küresel bir krize dönüşmesiyle döviz kurunda yaşadığı dalgalanmaya rağmen atılan adımlarla yabancı yatırımcıların ilgisini çekiyor.
Son günlerde Borsa İstanbul rekor üstüne rekor kırarken haftaya da yükselişle başladı ve rekorla tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 3,91'lik yükselişle tamamladı. Endeks 63,99 puan artışla 1.702,49 puanla en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.710,79 puanla da tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
YATIRIMCI İLGİSİNDEN RAHATSIZ OLDU
Türkiye'ye gelen yabancı yatırımcı ilgisi ve Borsa İstanbul'daki yukarı yönlü hareketler kriz tellallarını ve bazı ekonomistleri rahatsız etti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Eski Başekonomisti Hakan Kara, "İlginç bir gelişme yaşanıyor" diyerek yabancı yatırımcıların Türkiye'de bir yönetsel değişikliği çok önceden fiyatlamaya başladığını iddia etti.
"YATIRIMLAR BEKLENEN YÖNETSEL DEĞİŞİMİN GERÇEKLEŞME OLASILIĞI AZALTIYOR"
Yatırımlardan rahatsız olan Kara yatırımcıları da hedef alarak "Bu durum piyasa göstergelerinin ve ekonomik gidişatın daha da kötüleşmesini engelleyerek bekledikleri değişimin gerçekleşme olasılığını azaltıyor." ifadelerini kullandı.
Kara'nın paylaşımı şu şekilde:
"İlginç bir gelişme yaşanıyor. Yabancı yatırımcılar ülkede bir yönetsel değişikliği çok önceden fiyatlamaya başladı.. Ancak bu durum piyasa göstergelerinin ve ekonomik gidişatın daha da kötüleşmesini engelleyerek bekledikleri değişimin gerçekleşme olasılığını azaltıyor."