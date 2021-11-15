Merkez Bankası eski Başekonomisti Hakan Kara yabancı yatırımcıların Türkiye'ye ilgisinden rahatsız oldu!

"YATIRIMLAR BEKLENEN YÖNETSEL DEĞİŞİMİN GERÇEKLEŞME OLASILIĞI AZALTIYOR"

Yatırımlardan rahatsız olan Kara yatırımcıları da hedef alarak "Bu durum piyasa göstergelerinin ve ekonomik gidişatın daha da kötüleşmesini engelleyerek bekledikleri değişimin gerçekleşme olasılığını azaltıyor." ifadelerini kullandı.

Kara'nın paylaşımı şu şekilde:

"İlginç bir gelişme yaşanıyor. Yabancı yatırımcılar ülkede bir yönetsel değişikliği çok önceden fiyatlamaya başladı.. Ancak bu durum piyasa göstergelerinin ve ekonomik gidişatın daha da kötüleşmesini engelleyerek bekledikleri değişimin gerçekleşme olasılığını azaltıyor."