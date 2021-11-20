Pandemi krizi dünyayı nasıl etkiledi? Faiz lobileri düşük faize karşı nasıl harekete geçti? "Teslim olursak..."

Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş ve Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı değerlendirdi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz'ın sözleri:
Bir tarafta ilkelerde birleşmiş şeffaf ve sürdürülebilir bir ittifak olan Cumhur İttifakı var. Karşısında ise bir şeyleri inşa etmekten ziyade yıkmaya yönelik bir araya gelmiş proje bazlı bir ittifak olan Millet İttifakı var. Vatandaşımızın bu ülkeyi bu yapının yönetemeyeceğini görmesi lazım.
Belki birtakım şeyleri yıkmayı başarabilirler ama bu ülkeyi yönetemezler. CHP'nin parti olma vasfı zayıflarken HDP ile İYİ Parti arasında ara yüz gibi ikisini de idare etmeye çalışıyor. Bu yapının ülkeyi yönetemeyeceğinin görüleceğine inanıyorum.
KUR SALDIRILARI
Dünya olağanüstü bir dönemden geçiyor. Finansal krizde bile yaşamadığımız küçülmeyi geçen yıl dünya ekonomisi yaşadı. Dünya ekonomisi yüzde 3 küçülme yaşadı. Pandemi ve etkileri dünya ekonomisini adeta felç etti. Bu bizi de bir miktar etkiledi.
Dünya küçülürken geçtiğimiz yıl biz yüzde 1,8 büyümeyi başardık. Dünya ekonomisine göre 5 puanlık bir daha iyi performans gösteriyorsunuz. Muhalefet pandemi etkilerini yeni sistemin etkileri, hükümet sisteminin etkileri gibi topluma takdim etmeye çalışıyor. Bu pandemi krizinden hiç etkilenmedik demek yanlış bir yaklaşım olur ama biz en az hasarla atlatmaya çalışıyoruz.
Dünyada yüzde 6'nın üzerinde bir büyüme beklentisi bizde ise yüzde 9'un üzerinde bir büyüme beklentisi var. İhracatımız inanılmaz bir yükselişte ve 220 milyar doları aşacağız. Tarımımız kuraklığa rağmen büyüme trendini sürdürüyor. Hizmet sektörünün hareketlenmesiyle istihdam anlamında ciddi bir ilerleme kaydedildi. Yani reel tarafından işin bir sıkıntısı yok.