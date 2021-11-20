Pandemi krizi dünyayı nasıl etkiledi? Faiz lobileri düşük faize karşı nasıl harekete geçti? "Teslim olursak..."

Bir tarafta ilkelerde birleşmiş şeffaf ve sürdürülebilir bir ittifak olan Cumhur İttifakı var. Karşısında ise bir şeyleri inşa etmekten ziyade yıkmaya yönelik bir araya gelmiş proje bazlı bir ittifak olan Millet İttifakı var. Vatandaşımızın bu ülkeyi bu yapının yönetemeyeceğini görmesi lazım.

Belki birtakım şeyleri yıkmayı başarabilirler ama bu ülkeyi yönetemezler. CHP'nin parti olma vasfı zayıflarken HDP ile İYİ Parti arasında ara yüz gibi ikisini de idare etmeye çalışıyor. Bu yapının ülkeyi yönetemeyeceğinin görüleceğine inanıyorum.

KUR SALDIRILARI

Dünya olağanüstü bir dönemden geçiyor. Finansal krizde bile yaşamadığımız küçülmeyi geçen yıl dünya ekonomisi yaşadı. Dünya ekonomisi yüzde 3 küçülme yaşadı. Pandemi ve etkileri dünya ekonomisini adeta felç etti. Bu bizi de bir miktar etkiledi.