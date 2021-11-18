Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 18.11.2021 09:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.11.2021 09:41
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Aslı Aydıntaşbaş Washington Post'a yazdı: Türkiye'de FOX halkın kanalıymış

    Son dakika haberleri... Türkiye'nin aleyhine ne varsa en önde duran ve bayrak taşıyıcılığı yapan son olarak Erdoğan-Biden görüşmesinin 20 dakika sürmesini beklerken dumura uğrayan Aslı Aydıntaşbaş, Washington Post'a yazdığı yazıda pornocu, darbeci ve terör sevici FOX TV'nin Türkiye'de "halkın kanalı" olduğunu iddia etti. Aydıntaşbaş, yazısının başlığını ise "Neden Fox TV bana demokrasi için umut veriyor?" koydu. İşte Aslı Aydıntaşbaş'ın FOX TV'yi öve öve bitiremediği yazısı...

    takvim.com.tr
    Amerikancı Aydıntaşbaş’ın yalanla dolu yazısı

    Amerika'nın kuklası konumunda olan PKK/YPG destekçisi Aslı Aydıntaşbaş, Washington Post için kaleme aldığı yazıda yine şaşırtmadı. Bir yandan Türkiye'de demokrasi olmadığını savunan Aydıntaşbaş, bir yandan da Türkiye'deki FOX TV'nin 'halkın kanalı' olduğunu yazdı.

    İşte Aslı Aydıntaşbaş'ın yazısından o kısımlar:

    "FOX TV NEDEN BANA DEMOKRASİ İÇİN UMUT VERİYOR"
    Washington Post'taki yazısında Aydıntaşbaş, ABD'deki "demokrat" dostlarına bu ayrımı anlatmak için Türkiye'deki Fox'un ABD'dekinden farklı olduğunu ve Türkiye ile ilgili "adil ve aklı başında" değerlendirmeler için en doğru adresin Fox TV olduğunu iddia ediyor. Aydıntaşbaş'ın önceki gün çıkan yazısının başlığı "Neden Fox TV bana demokrasi için umut veriyor?"

    "YABANCI MÜLKİYET DİRENİŞİ KOLAYLAŞTIRIYOR"
    Sık sık fondaş medya organlarında kendisine yer bulan ve ABD beslemesi medyanın ekranlarında olmayı "özgür, tarafsız basın" sanan Aslı Aydıntaşbaş benzer iddialarını FOX TV için de sürdürdü. Aydıntaşbaş, açık açık FOX'un sahibinin ABD'de olduğu için "özgür yayıncılık" yapabildiğini iddia etti ve "Kısmi yabancı mülkiyet, muhtemelen kanalın hükümet baskısına direnişini kolaylaştırıyor. Rupert Murdoch's News Corp.'un bir yan kuruluşu, 2006 yılında kanalın hisselerinin yüzde 50'sinden fazlasını satın aldı, ancak daha sonra Murdoch, 21st Century Fox ile birlikte kanalı Disney'e sattı" dedi.

        FOX'TAKİ KAVALA DEMİRTAŞ BULUŞMASI
        Amerikan kuklası Aydıntaşbaş, yazısının son kısmında ise geçenlerde FOX'ta Osman Kavala'nın eşi Ayşe Buğra ve terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ile birlikte FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu "Demokrasi Meydanı" kanalına katıldığını ve halkın büyük kısmından olumlu tepkiler aldığını anlatıyor ve yazısını şöyle bitiriyor: "Amerikalı arkadaşlarım muhtemelen bunu duyunca şaşıracaklar ama Fox TV bana Türkiye için demokrasi umudu veriyor. "
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        2022 asgari ücrette en çok konuşulan senaryo
        Haberler Güncel SON DAKİKA: Aslı Aydıntaşbaş Washington Post'a yazdı: Türkiye'de FOX halkın kanalıymış
            SON DAKİKA