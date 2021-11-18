SON DAKİKA: Aslı Aydıntaşbaş Washington Post'a yazdı: Türkiye'de FOX halkın kanalıymış

İşte Aslı Aydıntaşbaş'ın yazısından o kısımlar:

"FOX TV NEDEN BANA DEMOKRASİ İÇİN UMUT VERİYOR"

Washington Post'taki yazısında Aydıntaşbaş, ABD'deki "demokrat" dostlarına bu ayrımı anlatmak için Türkiye'deki Fox'un ABD'dekinden farklı olduğunu ve Türkiye ile ilgili "adil ve aklı başında" değerlendirmeler için en doğru adresin Fox TV olduğunu iddia ediyor. Aydıntaşbaş'ın önceki gün çıkan yazısının başlığı "Neden Fox TV bana demokrasi için umut veriyor?"