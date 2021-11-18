SON DAKİKA: Aslı Aydıntaşbaş Washington Post'a yazdı: Türkiye'de FOX halkın kanalıymış

Amerika'nın kuklası konumunda olan PKK/YPG destekçisi Aslı Aydıntaşbaş, Washington Post için kaleme aldığı yazıda yine şaşırtmadı. Bir yandan Türkiye'de demokrasi olmadığını savunan Aydıntaşbaş, bir yandan da Türkiye'deki FOX TV'nin 'halkın kanalı' olduğunu yazdı.
İşte Aslı Aydıntaşbaş'ın yazısından o kısımlar:
"FOX TV NEDEN BANA DEMOKRASİ İÇİN UMUT VERİYOR"
Washington Post'taki yazısında Aydıntaşbaş, ABD'deki "demokrat" dostlarına bu ayrımı anlatmak için Türkiye'deki Fox'un ABD'dekinden farklı olduğunu ve Türkiye ile ilgili "adil ve aklı başında" değerlendirmeler için en doğru adresin Fox TV olduğunu iddia ediyor. Aydıntaşbaş'ın önceki gün çıkan yazısının başlığı "Neden Fox TV bana demokrasi için umut veriyor?"
"YABANCI MÜLKİYET DİRENİŞİ KOLAYLAŞTIRIYOR"
Sık sık fondaş medya organlarında kendisine yer bulan ve ABD beslemesi medyanın ekranlarında olmayı "özgür, tarafsız basın" sanan Aslı Aydıntaşbaş benzer iddialarını FOX TV için de sürdürdü. Aydıntaşbaş, açık açık FOX'un sahibinin ABD'de olduğu için "özgür yayıncılık" yapabildiğini iddia etti ve "Kısmi yabancı mülkiyet, muhtemelen kanalın hükümet baskısına direnişini kolaylaştırıyor. Rupert Murdoch's News Corp.'un bir yan kuruluşu, 2006 yılında kanalın hisselerinin yüzde 50'sinden fazlasını satın aldı, ancak daha sonra Murdoch, 21st Century Fox ile birlikte kanalı Disney'e sattı" dedi.