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    • 02.10.2021 14:00
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    FOX TV canlı yayınında porno rezaleti! Eşinin cinsel içerikli videosunu izletti

    Amerikan FOX TV'de Fulya Öztürk'ün sunduğu 'Fulya ile Umudun Olsun' programında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Programa katılan Celal Bilgin, eşi Güldeniz Bilgin'e ait olduğunu öne sürdüğü cinsel içerikli bir video izletti. İnternetten tanışıp 18 ay sonra evlendiği ve çocuk sahibi olduğu eşini tespit ettiğini söyleyen Celal Bilgin, izlediği görüntülerden sonra çocuğu için DNA testi istedi. Videonun gülüşmeler eşliğinde izlendiği programda arka planda verilen 'Hayırlı Cumalar' mesajı ise dikkat çekti.

    FOX TV canlı yayınında porno rezaleti!

    FOX TV'de Fulya Öztürk'ün sunduğu 'Fulya ile Umudun Olsun' programına dün katılan Celal Bilgin, sosyal medyada izlediği bir cinsel içerikli videodaki kadının, ameliyat izlerinden eşi Güldeniz Bilgin olduğunu öne sürdü.

    İnternetten tanışıp 18 ay sonra evlendiği ve çocuk sahibi olduğu eşini tespit ettiğini söyleyen Celal Bilgin, izlediği görüntülerden sonra çocuğu için DNA testi istedi.

    Canlı yayına taşınan konuda iddialarını kanıtlamak isteyen Bilgin, sunucu Fulya Öztürk ve diğer konuklara söz konusu görüntüleri izletti. Öztürk'ün "Tövbe Yarabbi sesini kapat... Ben izleyemem bunlar meraklı" dediği duyuldu.

    GÜLÜŞMELER EŞLİĞİNDE İZLEDİLER
    Karısından şüphelendiği için cinsel içerikli videoları izlediğini belirten Bilgin, eşinin olduğunu iddia ettiği videoyu programın sunucusu Fulya Öztürk ve diğer konuklara izletti. Öztürk ve konuklar, gülüşmeler eşliğinde videoyu izlerken, seyircilerin adeta gözüne sokarcasına bir yazı ise arka planda yer aldı.
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        Haberler Güncel FOX TV canlı yayınında porno rezaleti! Eşinin cinsel içerikli videosunu izletti
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