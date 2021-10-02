FOX TV canlı yayınında porno rezaleti! Eşinin cinsel içerikli videosunu izletti

FOX TV'de Fulya Öztürk'ün sunduğu 'Fulya ile Umudun Olsun' programına dün katılan Celal Bilgin, sosyal medyada izlediği bir cinsel içerikli videodaki kadının, ameliyat izlerinden eşi Güldeniz Bilgin olduğunu öne sürdü.



İnternetten tanışıp 18 ay sonra evlendiği ve çocuk sahibi olduğu eşini tespit ettiğini söyleyen Celal Bilgin, izlediği görüntülerden sonra çocuğu için DNA testi istedi.