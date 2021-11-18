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    • Güncel
    • 18.11.2021 09:13
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    • 18.11.2021 09:36
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    SON DAKİKA! Eren Kış-5 Bağgöze Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici Operasyonu başlatıldı

    Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı Eren Kış-5 Bağgöze Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici Operasyonunun başlatıldığını duyurdu. Operasyona 700 personel katılıyor.

    Terör örgütüne karşı dev operasyon! Düğmeye basıldı

    İçişleri Bakanlığı Eren Kış-5 Bağgöze Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici Operasyonunun başlatıldığını duyurdu. Operasyona 700 personel katılıyor.

    İşte İçişleri Bakanlığından yapılan açıklama:
    İçişleri Bakanlığınca Eren Kış-5 Bağgöze Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici Operasyonu başlatıldı.

    Operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 700 personel görev alıyor.

    PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Siirt ilinde "EREN KIŞ-5 (BAĞGÖZE) ŞEHİT JANDARMA ÜSTEĞMEN ERSAN YENİCİ" operasyonu başlatıldı.

        Operasyonda Siirt İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (700) personel [(53) operasyonel tim] görev alıyor.

        Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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