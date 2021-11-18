SON DAKİKA! Eren Kış-5 Bağgöze Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı Eren Kış-5 Bağgöze Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici Operasyonunun başlatıldığını duyurdu. Operasyona 700 personel katılıyor.
İşte İçişleri Bakanlığından yapılan açıklama:
İçişleri Bakanlığınca Eren Kış-5 Bağgöze Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici Operasyonu başlatıldı.
Operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 700 personel görev alıyor.
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Siirt ilinde "EREN KIŞ-5 (BAĞGÖZE) ŞEHİT JANDARMA ÜSTEĞMEN ERSAN YENİCİ" operasyonu başlatıldı.