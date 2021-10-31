Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 31.10.2021 14:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.10.2021 14:32
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan-Biden görüşmesi 1 saat 10 dakika sürdü, provokatif gazeteci Aslı Aydıntaşbaş yine patladı

    Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden, Roma'da kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Dünyanın yakından takip ettiği görüşme ise 20 dakika olarak planlanmıştı fakat 1 saat 10 dakika sürdü. Amerika'nın kuklası sözde gazeteci Aslı Aydıntaşbaş ise görüşme öncesi algı yapmak için "3 gün önce büyükelçisini atmakla tehdit ettiğiniz bir ülkeyle görüşmenin sadece 20 dakika olmasına şaşırmanıza şaşırıyorum…!" şeklinde tweet attı. Görüşmenin 1 saat 10 dakika sürmesiyle kızaran provokatör ardından hazımsızlığa devam ederek görüşmenin uzun sürmesini kendine yediremedi.

    Aslı Aydıntaşbaş yine patladı

    G-20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın görüşmesi yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

    ZİRVE BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşen zirve bugün saat 12.18'de başladı. 20 dakika olarak planlanan görüşme ise 1 saat 10 dakika sürdü! Dünya gündeminin yakından takip ettiği zirvenin uzun sürmesi ise büyük yankı uyandırdı.

    ASLI'NIN HAZIMSIZLIĞI

    Amerika'nın kuklası olan ve PKK/YPG destekçisi Aslı Aydıntaşbaş Başkan Erdoğan ve Biden görüşmesinin 20 dakika olarak planlanmasını sözde 'küçümseyici' olarak buldu. Her defasında Türkiye'nin karşısında olan olan Aslı Aydıntaşbaş zirveyle ilgili, "3 gün önce büyükelçisini atmakla tehdit ettiğiniz bir ülkeyle görüşmenin sadece 20 dakika olmasına şaşırmanıza şaşırıyorum…! dedi.

        ALGI OYUNU TUTMADI

        İki liderin görüşmesi ise 1 saat 10 dakika sürdü. Yine algısında patlayan Aydıntaşbaş daha sonra çark edip, "20 dakika olarak planlanan görüşmenin uzaması, şimdiden haber kanallarında büyük bir zafer olarak ilan edildi." ifadelerini kullandı.

        Her defasında provokatif paylaşımlarla algı yapmak isteyen sözde gazeteci başarılı olamayıyor. Terör destekçisi ve ABD kuklası Aydıntaşbaş'ın işte skandal paylaşımları:

        "Büyükelçiler gönderilirse, G20'de CB Erdoğan ve Biden arasında bir görüşme olmaz.

        Büyükelçiler krizinde Ankara'nın üzerinde çalıştığı formüller,

        - Persona non grata (istenmeyen kişi) ilan edilmeden bir süre ülkelerine girmelerinin rica edilmesi - İstenmeyen kişi ilan edip Türkiye'den kovmamak."

        DARBE GİRİŞİMİNDEN ÖNCE OSMAN KAVALA VE BIDEN İLE TOPLANTI

        Dönemin ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminde yaklaşık 6 ay önce Türkiye'ye gelmiş, her fırsatta Türkiye'yi yabancı ülkelere şikayet etmesiyle bilinen Aydıntaşbaş koşarak yanına gitmişti.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Van’ın İran sınırına 27 km’lik duvar örüldü
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan-Biden görüşmesi 1 saat 10 dakika sürdü, provokatif gazeteci Aslı Aydıntaşbaş yine patladı
            SON DAKİKA