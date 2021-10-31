ASLI'NIN HAZIMSIZLIĞI

Amerika'nın kuklası olan ve PKK/YPG destekçisi Aslı Aydıntaşbaş Başkan Erdoğan ve Biden görüşmesinin 20 dakika olarak planlanmasını sözde 'küçümseyici' olarak buldu. Her defasında Türkiye'nin karşısında olan olan Aslı Aydıntaşbaş zirveyle ilgili, "3 gün önce büyükelçisini atmakla tehdit ettiğiniz bir ülkeyle görüşmenin sadece 20 dakika olmasına şaşırmanıza şaşırıyorum…! dedi.