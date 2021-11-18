CHP’li Hayri Türkyılmaz milli serveti çürümeye terk etti





2017 yılında yapımına başlanan ve 2 yılda güçlükte tamamlanan park, bakımsızlıktan dolayı içler acısı bir hale geldi. Cam ve kapıları kırılan, ışıklandırmaları zarar gören ve çatısı adeta dökülen tesis, madde bağımlıların yuvasına döndü.



"BURSA'DA YAPILAN EN BÜYÜK PARK" DEMİŞTİ

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, parkın açılmasına kısa bir süre kala yaptığı basın açıklamalarında Cumhuriyet parkının Bursa'da yapılan en büyük park olduğunu söylemişti.