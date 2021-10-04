'Canlı yayında porno rezaleti'nin yaşandığı FOX TV'de sunucu Fulya Öztürk kendini savundu: Buralara bir yerimi açmadan geldim

Geçtiğimiz günlerde Amerikan kuruluşu olan FOX TV'de Fulya Öztürk'ün sunduğu 'Fulya ile Umudun Olsun' programına katılan Celal Bilgin isimli şahıs sosyal medyada izlediği bir cinsel içerikli videodaki kadının, ameliyat izlerinden eşi Güldeniz Bilgin olduğunu iddia etti.

Celal Bilgin, izlediği görüntülerden sonra çocuğu için DNA testi istedi. Canlı yayına taşınan konuda iddialarını kanıtlamak isteyen Bilgin, sunucu Fulya Öztürk ve diğer konuklara söz konusu görüntüleri izletti.