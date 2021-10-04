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    • 04.10.2021 18:45
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    'Canlı yayında porno rezaleti'nin yaşandığı FOX TV'de sunucu Fulya Öztürk kendini savundu: Buralara bir yerimi açmadan geldim

    FOX TV'de yayınlanan ve sunucu Fulya Öztürk tarafından sunulan 'Fulya ile Umudun Olsun' programında Celal Bilgin isimli şahıs eşi Güldeniz Bilgin'e ait olduğunu öne sürdüğü cinsel içerikli bir video izletti. Canlı yayında yaşanan porno rezaletini stüdyodakiler gülüşmeler içerisinde izlerken FOX'unun eski tetikçisi Fatih Portakal dahil toplumun her kesiminde tepki uyandırdı. Yaşanan gelişmelerin ardından bugün bir açıklama yapan Fulya Öztürk şiddetle kendini savundu. Olayın haberleştirilmesine tepki gösteen Öztürk, "Ben buralara hiçbir yerimi açmadan geldim. Hiçbir yerimi ortalara sermeden..." şeklinde bir savunma yaptı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Sakin ol Fulya!

    Geçtiğimiz günlerde Amerikan kuruluşu olan FOX TV'de Fulya Öztürk'ün sunduğu 'Fulya ile Umudun Olsun' programına katılan Celal Bilgin isimli şahıs sosyal medyada izlediği bir cinsel içerikli videodaki kadının, ameliyat izlerinden eşi Güldeniz Bilgin olduğunu iddia etti.

    Celal Bilgin, izlediği görüntülerden sonra çocuğu için DNA testi istedi. Canlı yayına taşınan konuda iddialarını kanıtlamak isteyen Bilgin, sunucu Fulya Öztürk ve diğer konuklara söz konusu görüntüleri izletti.

    Öztürk'ün "Tövbe Yarabbi sesini kapat... Ben izleyemem bunlar meraklı" dediği duyuldu.

    GÜLÜŞEREK İZLEDİLER
    Karısından şüphelendiği için cinsel içerikli videoları izlediğini belirten Bilgin, eşinin olduğunu iddia ettiği videoyu programın sunucusu Fulya Öztürk ve diğer konuklara izletti. Öztürk ve konuklar, gülüşmeler eşliğinde videoyu izledi.

    "HAYIRLI CUMALAR' YAZISI DİKKAT ÇEKTİ
    Programda rezalet üstüne rezalet yaşanırken arka planda ise 'Hayırlı Cumalar' yazısı yer aldı.

    ESKİ SUNUCU PORTAKAL BİLE İSYAN ETTİ
    Canlı yayında yaşanan porno rezaletini stüdyodakiler gülüşmeler içerisinde izlerken FOX'unun eski tetikçisi Fatih Portakal dahil toplumun her kesiminde tepki uyandırdı. Portakal, Celal Bilin adlı kişinin içinde eşinin olduğunu iddia ettiği cinsel içerikli videoyu canlı yayında açmasıyla gündeme gelen program için, "Sadece reyting amaçlı saçma sapan, iğrenç içerikler" ifadelerini kullandı.

    ÖZTÜRK ŞİDDETLE KENDİNİ SAVUNDU
    Yaşanan gelişmelerin ardından sunucu Fulya Öztürk bugün yaptığı açıklama ile şiddetle kendini savundu. "Ben buralara hiçbir yerimi açmadan geldim. Hiçbir yerimi ortalara sermeden..." şeklinde bir savunma yaptı.

        Olayın haberleştirilmesine tepki göstererek savunmaya geçen Öztürk, yayında videonun ekrana yansımadığını, programdaki görevlilerin işlerini yapabilmesi için izlemek zorunda olduklarını ve kendisinin de izlemediği iddiasında bulundu.

        "RAHATSIZLIK VERDİYSEM ÖZÜR DİLİYORUM FAKAT..."

        Öztürk şunları söyledi:

        "Attığı manşete bak; 'Pornografik görüntü izletti.' Bak kardeşim cuma günündeki programda rahatsızlık verdiysem, şahsım ekibim adına özür diliyorum. Fakat bir videodan bahsediyor ya bu çocuk. Orada iz var diyor. Bunların hepsi gerçek. Ama öyle bir algı yapılıyor ki... 'Bu da oldu.' Türk televizyonlarında neler oldu ben sayayım mı?

        "BEN BURALARA HİÇBİR YERİMİ AÇMADAN GELDİM"
        'Bir kız çıkıyor hemen onu öldürelim boğazlayalım boğalım... Linç edelim yaşamasın. Bir kız çıktı çünkü iyi bir şeyler yapıyor.' Ben buralara hiçbir yerimi açmadan geldim. Hiçbir yerimi ortalara sermeden. Hiç kimsenin sevgilisi osu busu olmadan. Sıfır torpilsiz, emeğimle çoğu zaman kimsenin gidemediği yerlere giderek..."
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        Haberler Güncel 'Canlı yayında porno rezaleti'nin yaşandığı FOX TV'de sunucu Fulya Öztürk kendini savundu: Buralara bir yerimi açmadan geldim
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