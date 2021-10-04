'Canlı yayında porno rezaleti'nin yaşandığı FOX TV'de sunucu Fulya Öztürk kendini savundu: Buralara bir yerimi açmadan geldim

Geçtiğimiz günlerde Amerikan kuruluşu olan FOX TV'de Fulya Öztürk'ün sunduğu 'Fulya ile Umudun Olsun' programına katılan Celal Bilgin isimli şahıs sosyal medyada izlediği bir cinsel içerikli videodaki kadının, ameliyat izlerinden eşi Güldeniz Bilgin olduğunu iddia etti.
Celal Bilgin, izlediği görüntülerden sonra çocuğu için DNA testi istedi. Canlı yayına taşınan konuda iddialarını kanıtlamak isteyen Bilgin, sunucu Fulya Öztürk ve diğer konuklara söz konusu görüntüleri izletti.
Öztürk'ün "Tövbe Yarabbi sesini kapat... Ben izleyemem bunlar meraklı" dediği duyuldu.
GÜLÜŞEREK İZLEDİLER
Karısından şüphelendiği için cinsel içerikli videoları izlediğini belirten Bilgin, eşinin olduğunu iddia ettiği videoyu programın sunucusu Fulya Öztürk ve diğer konuklara izletti. Öztürk ve konuklar, gülüşmeler eşliğinde videoyu izledi.
"HAYIRLI CUMALAR' YAZISI DİKKAT ÇEKTİ
Programda rezalet üstüne rezalet yaşanırken arka planda ise 'Hayırlı Cumalar' yazısı yer aldı.
ESKİ SUNUCU PORTAKAL BİLE İSYAN ETTİ
Canlı yayında yaşanan porno rezaletini stüdyodakiler gülüşmeler içerisinde izlerken FOX'unun eski tetikçisi Fatih Portakal dahil toplumun her kesiminde tepki uyandırdı. Portakal, Celal Bilin adlı kişinin içinde eşinin olduğunu iddia ettiği cinsel içerikli videoyu canlı yayında açmasıyla gündeme gelen program için, "Sadece reyting amaçlı saçma sapan, iğrenç içerikler" ifadelerini kullandı.
ÖZTÜRK ŞİDDETLE KENDİNİ SAVUNDU
Yaşanan gelişmelerin ardından sunucu Fulya Öztürk bugün yaptığı açıklama ile şiddetle kendini savundu. "Ben buralara hiçbir yerimi açmadan geldim. Hiçbir yerimi ortalara sermeden..." şeklinde bir savunma yaptı.