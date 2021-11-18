Kılıçdaroğlu'nun 'Hellalleşme' çıkışına 28 Şubat mağdurlarından tepki: Bizi oy kazanmak için araçsallaştırmayın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partilerinin geçmişte toplumda açtığı yaralardan dolayı helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldığını duyurdu.
Twitter'dan bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, "Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım" dedi. 28 Şubat mağduru ve "İkna Odaları" kitabının yazarı Gülşen Demirkol Özer ise Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışına tepki gösterdi.
"KILIÇDAROĞLU OY KAYGISIYLA HAREKET EDİYOR"
Başörtü yasağı mağdurlarından Özer, Sabah'a yaptığı açıklamada, "Nur Serter ekranlara çıkıp ikna odalarında kızlarla sadece sohbet ettiklerini söylediklerinde nasıl hayret içerisinde kalıyorsak Kemal Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri karşısında hayrete düşüyoruz. Kılıçdaroğlu'nu hiçbir şekilde samimi bulmuyorum sadece 2023'e yaklaşırken daha fazla kimden oy alabilirim kaygısıyla hareket ettiğini düşünüyorum" dedi.