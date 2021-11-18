Kılıçdaroğlu'nun 'Hellalleşme' çıkışına 28 Şubat mağdurlarından tepki: Bizi oy kazanmak için araçsallaştırmayın

"İŞKENCEYİ YAPANLAR ŞİMDİ HELALLEŞELİM DİYORLAR"

Özer; 28 Şubat'ın ikna odalarına ilişkin şöyle konuştu: "İkna odalarında başörtüsünün anormal, çağdışı, çirkinleştiren bir obje olduğu aynı zamanda dinde de yeri olmadığı ve tüm telkinlere rağmen ısrar ederlerse de okuma haklarının olmayacağı psikologlar aracılığı ile söyleniyordu. Bu odalarda kızlara başları açtırılıyor ve bu anlar kameraya kaydediliyordu. Bu işkenceyi yapanlar çıkmış bize helalleşelim diyorlar. Sadece müstehzi gülümseyebilirim."