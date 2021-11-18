Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı! MPİ 18 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Büyük ikramiye...

Gündemde sıklıkla araştırılanlar arasında Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sorusu yer alıyor. Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada 3 kez noter huzurunda ve canlı yayın ile gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi için heyecan dolu geri sayım başladı. Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) düzenlediği 18 Kasım Süper Loto büyük ikramiye kazandıran numaralar hangileri oldu? Büyük ikramiye bugün ne kadar? Kuponlarını oynayarak bayilere gidip yatıranların merak ettiği Süper Loto sonuçları belli oldu mu?