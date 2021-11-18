Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı! MPİ 18 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Büyük ikramiye...

Gündemde sıklıkla araştırılanlar arasında Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sorusu yer alıyor. Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada 3 kez noter huzurunda ve canlı yayın ile gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi için heyecan dolu geri sayım başladı. Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) düzenlediği 18 Kasım Süper Loto büyük ikramiye kazandıran numaralar hangileri oldu? Büyük ikramiye bugün ne kadar? Kuponlarını oynayarak bayilere gidip yatıranların merak ettiği Süper Loto sonuçları belli oldu mu?
18 KASIM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
18 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları 21:30'da belli olacak ve haberimizde yer alacak. Süper Loto çekilişleri haftanın üç günü Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştiriliyor.
Şanslı numaralar aşağıdaki gibidir;
19, 9, 54, 20, 59, 42
BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?
Şans oyunu tutkunları merakla bugünkü büyük ikramiye tutarını araştırıyor. 12 Ekim için yani bu akşamın büyük ikramiyesi 40.035.639 lira olarak belirlendi. Yapılan son çekilişte şanslı numaralar 3, 18, 32 ,33, 47, 58 olmuştu. Bu akşamın şanslı numaralarını Milli Piyango İdaresinin resmi sitesi olan "millipiyangoonline.com" adresi üzerinden öğrenebilirsiniz.