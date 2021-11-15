CHP'de taciz ve tecavüzler bitmek bilmedi! 4 kadın şikayetçi oldu: 34 yıla kadar hapisle yargılanacak

Kırklareli'nin Vize İlçesine bağlı Kıyıköy Beldesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Ender Sevinç'in, belediyede çalışan 4 kadını taciz ettiği ortaya çıktı. Evli ve iki çocuk babası Sevinç'in, taciz ve sarkıntılıklarından bunalan 4 mağdur kadının şikâyeti üzerine Vize Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonunca, CHP'li Başkan hakkında, "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" ve "Cinsel taciz" suçlarından 9 yıldan 34 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenerek dava açıldı.
Vize Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanacak olan Sevinç hakkında hazırlanan ve SABAH'ın ulaştığı iddianamedeki mağdur ifadeleri ise "Bu kadar da olmaz" dedirtti.
Mağdurlardan, belediyede mimar olarak çalışan D. S. (28): Geçen Haziran'da ise mesai saati dışında, görüşmek için beni alkollü bir mekâna çağırdı. Ben alkol almadım. Başkan alkollüydü. Bana, 'vefa borcun var. Vefa borcu olarak seni istiyorum' diyerek elimi tuttu. Elimi çektim. Alkol almaya devam etti. 'Seni işe ben aldım neden tedirgin oluyorsun. Sen bana aitsin. Çalışmayı boş ver ben çalışmak istemiyorum. Seni istiyorum" diyerek tacize devam etti.
ARKAMDAN SARILARAK BAŞIMDAN ÖPTÜ
Ağustos 2019- Nisan 2020 arası sekreter olarak çalışan ve ayrılmak zorunda kalan M.K. (25): "Uygunsuz sözler söyledi, bu nedenle 4 kez istifa ettim. Dilekçeleri yırtıp attı. Saplantılı bir şekilde fiziksel dokunmaya, elimi tutmaya çalışmaya ve dışarda görüşmeye davet etmeye devam etti. Odasına her girdiğimde elini belime atmaya çalışıp, saçlarıma dokunmaya çalışıyordu. Bir defasında arkamdan sarılarak başımdan öptü. Bana yatma teklifinde bulundu. Bu nedenle işten ayrılmak zorunda kaldım" dedi.