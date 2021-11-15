CHP'de taciz ve tecavüzler bitmek bilmedi! 4 kadın şikayetçi oldu: 34 yıla kadar hapisle yargılanacak

Vize Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanacak olan Sevinç hakkında hazırlanan ve SABAH'ın ulaştığı iddianamedeki mağdur ifadeleri ise "Bu kadar da olmaz" dedirtti.



Mağdurlardan, belediyede mimar olarak çalışan D. S. (28): Geçen Haziran'da ise mesai saati dışında, görüşmek için beni alkollü bir mekâna çağırdı. Ben alkol almadım. Başkan alkollüydü. Bana, 'vefa borcun var. Vefa borcu olarak seni istiyorum' diyerek elimi tuttu. Elimi çektim. Alkol almaya devam etti. 'Seni işe ben aldım neden tedirgin oluyorsun. Sen bana aitsin. Çalışmayı boş ver ben çalışmak istemiyorum. Seni istiyorum" diyerek tacize devam etti.