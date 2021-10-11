Takvim.com.tr CHP'deki dayağı deşifre etti! Hüseyin Yıldız disipline sevk edilecek mi?

BÜYÜK SKANDAL

Kulislerde dolaşan bilgilere göre ise CHP'li YIldız, pazartesi günü Meclis odasında danışman kadınla tartıştı ve taciz etmeye başladı. Mağdur kadın odadan kendini zor bela koridora atıp "imdat polis" diye bağırdı.

CHP'li Yıldız, danışman kadın koridorda yere düşünce telefonunu alıp kayıtları silmek istiyor ama kadın vermiyor. Daha sonra Özgür Özel mağdur kadını alıp Meclis İdare Amiri CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in odasına götürüyor. Mağdur kadın, "Bu adamı partiden atın" diyor.

KILIÇDAROĞLU GÖRMEMEZLİKTEN GELDİ

Takvim.com.tr'nin ulaştığı bilgilere göre konu Kemal Kılıçdaroğlu'na anlatılıyor ve Kılıçdaroğlu da daha önceki taciz ve tecavüz skandallarında olduğu gibi "Kapatın konuyu" talimatı veriyor.

VUKUATLARI BİTMİYOR

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın daha önce de bir danışmanını taciz ettiği ortaya çıktı. Taciz edilen danışman kızın ağlayarak odadan kaçtığını gören vekiller olduğu da söyleniyor.

Öte yandan Yıldız'ın şu an iki kişiyi yanında çalışıyor gösterip maaşlarını kendisinin aldığı öğrenildi.