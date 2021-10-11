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    • 11.10.2021 12:19
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    Takvim.com.tr CHP'deki dayağı deşifre etti! Hüseyin Yıldız disipline sevk edilecek mi?

    CHP'deki skandallar her geçen gün artarken Takvim.com.tr'nin Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın TBMM'de birlikte çalıştığı kadın danışmanı taciz ettiği ve dövdüğü haberi gündem olmuştu. Kılıçdaroğlu'nun 'üzerini kapatın' dediğini de deşifre eden Takvim.com.tr'nin haberi sonrası CHP panikledi. Yönetimin kararı sonrası soruşturma açılan Yıldız'la ilgili rapor hazırlandı. Bugün CHP Merkez Yürütme Kurulu'nda Yıldız'la ilgili rapor masaya yatırılacak. Eğer yönetim CHP'li vekili haksız bulursa disipline sevk edecek. İşte haberin detayları...

    Hüseyin Yıldız disipline sevk edilecek mi?

    CHP'de taciz- tecavüz ve dayak olayları yıllardır bitmek bilmiyor. Skandal haberlerini patlatan Takvim.com.tr, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız TBMM'de birlikte çalıştığı kadın danışmanı taciz ettiğini, dövdüğünü ve Kılıçdaroğlu'nun "üzerini kapatın" talimatı verdiğini ortaya çıkarmıştı.

    DANIŞMANI DÖVDÜ

    Yıldız özel danışmanı E.Ş'ye kendisini işten çıkaracağını söyledi. Kadın danışman E.Ş. ise kendisini işten çıkaramayacağını, elinde ses kayıtları olduğunu belirtti. Bunun üzerine Yıldız ile E.Ş. arasında tartışma çıktığı, Yıldız'ın danışmanına tokat attığı iddia edildi.

    Yıldız'ın tokatladığı E.Ç, polise verdiği ifadede CHP milletvekili tarafından uğradığı saldırıyı detaylı bir şekilde anlattı.

    HABERİMİZ HAREKETE GEÇİRDİ

    Takvim.com.tr'nin haberi sonrası CHP harekete geçti. CHP Merkez Yürütme Kurulu'nda bugün Yıldız'ın skandalları masaya yatırılacak. MYK'dan bir karar çıkması bekleniyor. Eğer yönetim vekili haksız bulursa geçeci ihraç, kesin ihraç ya da kınama cezası ile disipkin kuruluna sevk edilebilir.

        DEFALARCA YAPTI

        Kulislerin çalkalandığı olayda, kızını Torbalı Belediyesi özel kalemi yapan, amcasının oğlunu Torbalı Belediyesi Başkan Yardimcısı yapan ve devamında genç bir kadını "Seni danışman olarak yanıma alacağım" diye kandıran ve Meclis'e özel izinle sokan CHP'li Yıldız, genç kadını aylarca sözlü olarak ve telefon üzerinden taciz etti.

        BÜYÜK SKANDAL
        Kulislerde dolaşan bilgilere göre ise CHP'li YIldız, pazartesi günü Meclis odasında danışman kadınla tartıştı ve taciz etmeye başladı. Mağdur kadın odadan kendini zor bela koridora atıp "imdat polis" diye bağırdı.

        CHP'li Yıldız, danışman kadın koridorda yere düşünce telefonunu alıp kayıtları silmek istiyor ama kadın vermiyor. Daha sonra Özgür Özel mağdur kadını alıp Meclis İdare Amiri CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in odasına götürüyor. Mağdur kadın, "Bu adamı partiden atın" diyor.

        KILIÇDAROĞLU GÖRMEMEZLİKTEN GELDİ

        Takvim.com.tr'nin ulaştığı bilgilere göre konu Kemal Kılıçdaroğlu'na anlatılıyor ve Kılıçdaroğlu da daha önceki taciz ve tecavüz skandallarında olduğu gibi "Kapatın konuyu" talimatı veriyor.

        VUKUATLARI BİTMİYOR

        CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın daha önce de bir danışmanını taciz ettiği ortaya çıktı. Taciz edilen danışman kızın ağlayarak odadan kaçtığını gören vekiller olduğu da söyleniyor.

        Öte yandan Yıldız'ın şu an iki kişiyi yanında çalışıyor gösterip maaşlarını kendisinin aldığı öğrenildi.

        Torbalı Belediye Başkanlığı görevini yürütürken solunum rahatsızlığı nedeniyle vefat eden İsmail Uygur, kendisine adaylığı konusunda destek veren CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın kızı Ezgi Yıldız'ı özel kalem müdürü yaparak devlet memuru olmasını sağlamıştı.
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