Takvim.com.tr CHP'deki dayağı deşifre etti! Hüseyin Yıldız disipline sevk edilecek mi?

CHP'de taciz- tecavüz ve dayak olayları yıllardır bitmek bilmiyor. Skandal haberlerini patlatan Takvim.com.tr, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız TBMM'de birlikte çalıştığı kadın danışmanı taciz ettiğini, dövdüğünü ve Kılıçdaroğlu'nun "üzerini kapatın" talimatı verdiğini ortaya çıkarmıştı.
DANIŞMANI DÖVDÜ
Yıldız özel danışmanı E.Ş'ye kendisini işten çıkaracağını söyledi. Kadın danışman E.Ş. ise kendisini işten çıkaramayacağını, elinde ses kayıtları olduğunu belirtti. Bunun üzerine Yıldız ile E.Ş. arasında tartışma çıktığı, Yıldız'ın danışmanına tokat attığı iddia edildi.
Yıldız'ın tokatladığı E.Ç, polise verdiği ifadede CHP milletvekili tarafından uğradığı saldırıyı detaylı bir şekilde anlattı.
HABERİMİZ HAREKETE GEÇİRDİ
Takvim.com.tr'nin haberi sonrası CHP harekete geçti. CHP Merkez Yürütme Kurulu'nda bugün Yıldız'ın skandalları masaya yatırılacak. MYK'dan bir karar çıkması bekleniyor. Eğer yönetim vekili haksız bulursa geçeci ihraç, kesin ihraç ya da kınama cezası ile disipkin kuruluna sevk edilebilir.