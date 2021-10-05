Takvim.com.tr'nin haberi CHP'yi panikletti! Hüseyin Yıldız'a zoraki soruşturma! Taciz, dayak ve haksız maaş...

CHP'li isimlerin karıştığı taciz-tecavüz ve dayak skandallarının ardı arkası kesilmiyor.
Skandallar listesine eklenen son isim CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız oldu.
Takvim.com.tr, Yıldız'ın TBMM'de birlikte çalıştığı kadın danışmanı dövdüğünü ve Kılıçdaroğlu'nun "üzerini kapatın" talimatı verdiğini ortaya çıkardı.
DANIŞMANINI TOKATLADI
İddialara göre, Yıldız özel danışmanı E.Ş'ye kendisini işten çıkaracağını söyledi. Kadın danışman E.Ş. ise kendisini işten çıkaramayacağını, elinde ses kayıtları olduğunu belirtti. Bunun üzerine Yıldız ile E.Ş. arasında tartışma çıktığı, Yıldız'ın danışmanına tokat attığı iddia edildi.
Yıldız'ın tokatladığı E.Ç, polise verdiği ifadede CHP milletvekili tarafından uğradığı saldırıyı detaylı bir şekilde anlattı.
SÖZLÜ TACİZİ AYLARCA SÜRDÜ
Kulislerin çalkalandığı olayda, kızını Torbalı Belediyesi özel kalemi yapan, amcasının oğlunu Torbalı Belediyesi Başkan Yardimcısı yapan ve devamında genç bir kadını "Seni danışman olarak yanıma alacağım" diye kandıran ve Meclis'e özel izinle sokan CHP'li Yıldız, genç kadını aylarca sözlü olarak ve telefon üzerinden taciz etti.
MECLİS ODASINDA BÜYÜK SKANDAL
Kulislerde dolaşan bilgilere göre ise CHP'li YIldız, pazartesi günü Meclis odasında danışman kadınla tartıştı ve taciz etmeye başladı. Mağdur kadın odadan kendini zor bela koridora atıp "imdat polis" diye bağırdı.
CHP'li Yıldız, danışman kadın koridorda yere düşünce telefonunu alıp kayıtları silmek istiyor ama kadın vermiyor. Daha sonra Özgür Özel mağdur kadını alıp Meclis İdare Amiri CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in odasına götürüyor. Mağdur kadın, "Bu adamı partiden atın" diyor.
KILIÇDAROĞLU'NDAN ÜZERİNİ KAPATIN TALİMATI
Takvim.com.tr'nin ulaştığı bilgilere göre konu Kemal Kılıçdaroğlu'na anlatılıyor ve Kılıçdaroğlu da daha önceki taciz ve tecavüz skandallarında olduğu gibi "Kapatın konuyu" talimatı veriyor.