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    • 05.10.2021 18:40
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    Takvim.com.tr'nin haberi CHP'yi panikletti! Hüseyin Yıldız'a zoraki soruşturma! Taciz, dayak ve haksız maaş...

    CHP'de skandallara karışan isimlere eklenen son isim Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız oldu. Takvim.com.tr, Yıldız'ın TBMM’de birlikte çalıştığı kadın danışmanı dövdüğünü ve Kılıçdaroğlu'nun "üzerini kapatın" talimatı verdiğini ortaya çıkarmıştı. Haberin ardından panik yapan CHP yönetiminin Yıldız hakkında soruşturma başlatacağı öğrenildi. Öte yandan CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın daha önce de bir danışmanını taciz ettiği ve şu an iki kişiyi yanında çalışıyor gösterip maaşlarını kendisinin aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Takvim.com.tr’nin haberi CHP’yi panikletti!

    CHP'li isimlerin karıştığı taciz-tecavüz ve dayak skandallarının ardı arkası kesilmiyor.

    Skandallar listesine eklenen son isim CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız oldu.

    Takvim.com.tr, Yıldız'ın TBMM'de birlikte çalıştığı kadın danışmanı dövdüğünü ve Kılıçdaroğlu'nun "üzerini kapatın" talimatı verdiğini ortaya çıkardı.

    DANIŞMANINI TOKATLADI
    İddialara göre, Yıldız özel danışmanı E.Ş'ye kendisini işten çıkaracağını söyledi. Kadın danışman E.Ş. ise kendisini işten çıkaramayacağını, elinde ses kayıtları olduğunu belirtti. Bunun üzerine Yıldız ile E.Ş. arasında tartışma çıktığı, Yıldız'ın danışmanına tokat attığı iddia edildi.

    Yıldız'ın tokatladığı E.Ç, polise verdiği ifadede CHP milletvekili tarafından uğradığı saldırıyı detaylı bir şekilde anlattı.

    SÖZLÜ TACİZİ AYLARCA SÜRDÜ
    Kulislerin çalkalandığı olayda, kızını Torbalı Belediyesi özel kalemi yapan, amcasının oğlunu Torbalı Belediyesi Başkan Yardimcısı yapan ve devamında genç bir kadını "Seni danışman olarak yanıma alacağım" diye kandıran ve Meclis'e özel izinle sokan CHP'li Yıldız, genç kadını aylarca sözlü olarak ve telefon üzerinden taciz etti.

    MECLİS ODASINDA BÜYÜK SKANDAL
    Kulislerde dolaşan bilgilere göre ise CHP'li YIldız, pazartesi günü Meclis odasında danışman kadınla tartıştı ve taciz etmeye başladı. Mağdur kadın odadan kendini zor bela koridora atıp "imdat polis" diye bağırdı.

    CHP'li Yıldız, danışman kadın koridorda yere düşünce telefonunu alıp kayıtları silmek istiyor ama kadın vermiyor. Daha sonra Özgür Özel mağdur kadını alıp Meclis İdare Amiri CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in odasına götürüyor. Mağdur kadın, "Bu adamı partiden atın" diyor.



    KILIÇDAROĞLU'NDAN ÜZERİNİ KAPATIN TALİMATI
    Takvim.com.tr'nin ulaştığı bilgilere göre konu Kemal Kılıçdaroğlu'na anlatılıyor ve Kılıçdaroğlu da daha önceki taciz ve tecavüz skandallarında olduğu gibi "Kapatın konuyu" talimatı veriyor.

        Mağdur kadın "Salı gününe kadar (yani bugün) bu adam partiden gitmez ise şikayet edeceğim" diyor.

        Kadına konuyu unutturmak için türlü teklifler yapıldığı öğrenildi.

        CHP YÖNETİMİ PANİK YAPTI
        Takvim.com.tr'nin haberin ardından panik yapan CHP yönetiminin Yıldız hakkında soruşturma başlatacağı öğrenildi.

        CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek ve Gülizar Biçer Karaca, Yıldız hakkındaki iddialarla ilgili taraflarla görüşüp bir rapor hazırlayarak parti yönetimine sunacak. Haberin ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de konuya kayıtsız kalmalarının mümkün olmadığı iddiasında bulundu.

        YILDIZ'IN BOMBALARI BİTMİYOR
        CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın daha önce de bir danışmanını taciz ettiği ortaya çıktı. Taciz edilen danışman kızın ağlayarak odadan kaçtığını gören vekiller olduğu da söyleniyor.

        İKİ KİŞİYİ YANINDA ÇALIŞIYOR GÖSTERİM MAAŞLARINI ALIYOR
        Öte yandan Yıldız'ın şu an iki kişiyi yanında çalışıyor gösterip maaşlarını kendisinin aldığı öğrenildi.

        KIZINI ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ VE HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ YAPTIRDI
        Torbalı Belediye Başkanlığı görevini yürütürken solunum rahatsızlığı nedeniyle vefat eden İsmail Uygur, kendisine adaylığı konusunda destek veren CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın kızı Ezgi Yıldız'ı özel kalem müdürü yaparak devlet memuru olmasını sağlamıştı.

        Yıldız ardından Veteriner İşleri Müdürü olarak atanmıştı. Veteriner olmadığı gibi hukukçu da olmayan Yıldız'ın son olarak belediyenin Hukuk İşleri Müdürü olması büyük şaşkınlık yaratmıştı. 2 yıllık halkla ilişkiler mezunu olan ve bunu 4 yıla tamamlamak için özel bir üniversitede öğrenci olan Yıldız'ın hukuk eğitimi almadan belediyenin lehine ve aleyhine açılan davaları nasıl takip edeceği de merak edilmişti.

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