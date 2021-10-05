Takvim.com.tr'nin haberi CHP'yi panikletti! Hüseyin Yıldız'a zoraki soruşturma! Taciz, dayak ve haksız maaş...

DANIŞMANINI TOKATLADI

İddialara göre, Yıldız özel danışmanı E.Ş'ye kendisini işten çıkaracağını söyledi. Kadın danışman E.Ş. ise kendisini işten çıkaramayacağını, elinde ses kayıtları olduğunu belirtti. Bunun üzerine Yıldız ile E.Ş. arasında tartışma çıktığı, Yıldız'ın danışmanına tokat attığı iddia edildi.

Yıldız'ın tokatladığı E.Ç, polise verdiği ifadede CHP milletvekili tarafından uğradığı saldırıyı detaylı bir şekilde anlattı.



SÖZLÜ TACİZİ AYLARCA SÜRDÜ

Kulislerin çalkalandığı olayda, kızını Torbalı Belediyesi özel kalemi yapan, amcasının oğlunu Torbalı Belediyesi Başkan Yardimcısı yapan ve devamında genç bir kadını "Seni danışman olarak yanıma alacağım" diye kandıran ve Meclis'e özel izinle sokan CHP'li Yıldız, genç kadını aylarca sözlü olarak ve telefon üzerinden taciz etti.