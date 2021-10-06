CHP'nin dayakçı vekili Hüseyin Yıldız'ı eski danışmanı deşifre etti: Bu ilk değil!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, skandallarına bir yenisini daha ekledi. 6-7 sene önce kadın danışmanı S.B.'yi Ankara'da TBMM'deki odasında darp eden Yıldız, bu kez de başka bir kadın danışmanı E.Ş'yi, yine Ankara'da tokatladı.
İddiaya göre Yıldız, danışmanı E.Ş.'yi işten çıkaracağını söyledi. E.Ş. ise elinde ses kayıtları olduğunu söyleyerek, "Çıkaramazsın" cevabını verince, ikili arasında tartışma çıktı.
Bu sırada öfkesine hâkim olamayan CHP'li Yıldız danışmanını tokatladı. Polise giderek, uğradığı saldırıyı anlatan E. Ç., Yıldız'dan şikayetçi oldu.