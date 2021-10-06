CHP'nin dayakçı vekili Hüseyin Yıldız'ı eski danışmanı deşifre etti: Bu ilk değil!

Ezgi Yıldız, ardından Veteriner İşleri Müdürü olarak atanmıştı. Veteriner olmadığı gibi hukukçu da olmayan Ezgi Yıldız'ın son olarak belediyenin Hukuk İşleri Müdürü yapılması büyük şaşkınlık yaratmıştı. Sabah'ta yer alan habere göre, 2 yıllık halkla ilişkiler mezunu olan ve bunu 4 yıla tamamlamak için özel bir üniversitede hâlâ öğrenci olan Yıldız'ın hukuk eğitimi almadan belediyenin lehine ve aleyhine açılan davaları nasıl takip edeceği de merak konusu olmuştu.

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