Sözde mahkemenin foyası çıktı: Fikir babası FETÖ ve PKK

Belçika'da kurulan, İsviçre'de ise Türkiye'yi yargılamaya başlayan sözde mahkeme "Turkey Tribunal"in (Türkiye mahkemesi) nasıl kurulduğuyla ilgili bilgilere ulaşıldı.
Sabah'ta yer alan habere göre, Türkiye'nin teröre karşı mücadelesinin hedef alındığı sözde mahkeme, PKK'nın üst düzey yöneticilerinden Zübeyir Aydar ile FETÖ'nün eski MİT imamı Murat Karabulut'un Avrupa'da bir dizi toplantılar yapmasından sonra kuruldu. Avrupa'da organize edilen toplantılara FETÖ imamı Bahattin Karataş'ın da katıldığı ortaya çıktı.
Bahattin Karataş
Sözde mahkemenin kuruluş öncesi yapılan toplantıların "Türkiye'de cemaat mağdur, HDP mağdur, ne yapabiliriz" başlığında gerçekleştirildiği öğrenildi. FETÖ'cü medyanın "Bağımsız ve tarafsız halk mahkemesi" olarak tanımladığı Turkey Tribunal Mahkemesi'nde FETÖ'cü ve PKK'lı isimler tanık olarak dinlendi. Firari FETÖ'cü Cevheri Güven ve Erhan Doğan'ın yanı sıra Barbaros Şansal da bu isimler arasında yer aldı.