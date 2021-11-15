Sözde mahkemenin foyası çıktı: Fikir babası FETÖ ve PKK



Bahattin Karataş



Sözde mahkemenin kuruluş öncesi yapılan toplantıların "Türkiye'de cemaat mağdur, HDP mağdur, ne yapabiliriz" başlığında gerçekleştirildiği öğrenildi. FETÖ'cü medyanın "Bağımsız ve tarafsız halk mahkemesi" olarak tanımladığı Turkey Tribunal Mahkemesi'nde FETÖ'cü ve PKK'lı isimler tanık olarak dinlendi. Firari FETÖ'cü Cevheri Güven ve Erhan Doğan'ın yanı sıra Barbaros Şansal da bu isimler arasında yer aldı.