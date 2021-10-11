CHP'li Tire İlçe Başkanı Hakan Şenoyar yarı çıplak kadın fotoğrafıyla dikkat çekmeye çalıştı! Görevden alındı...

CHP'li isimlerin karıştığı rezillikler zincirinin son halkasına CHP'li Tire İlçe Başkanı Hakan Şenoyar eklendi.
CHP Tire İlçe Başkanı Hakan Şenoyar, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından ilçede yapılacak silisyum içerikli mermer ocağına tepki göstermek iddiasıyla yarı çıplak bir kadın fotoğrafı paylaştı.
'Dikkatinizi çektiğime göre!' notunu ekleyen Şenoyar'ın mermer ocağına tepkisini göstermek için yaptığı bu paylaşıma AK Parti tepki gösterdi.
AK Parti Tire İlçe Başkanı Mert Falakalı duruma tepki gösterdi.
Falakalı, "CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ve CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in Tire'de yapacakları programı iptal etmesi, Tire'ye gelecekleri yüzlerinin olmadığını, yapılan hatayı kabullendiklerini gösterdi. Tire'mize gelmeyerek, bu yapılan edepsiz ve hadsizliğin üzeri örtülecek sanmasınlar. Kimse bu yapılanın unutulacağını düşünmesin. CHP, kurumsal olarak tüm kadınlarımızdan özür dilemesi gerekirken, İlçe Başkanı Hakan Şenoyar'ı da görevden almalıdır." dedi.
Paylaşımla ilgili olarak CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, 'Tüzükte bir karşılığı varsa gereği yapılır' açıklamasını yaptı.
GÖREVDEN ALINDI
Yaşanan bu gelişmelerin ardından CHP İzmir İl Başkanlığı, Tire İlçe Başkanı Hakan Şenoyar ve ilçe yönetimi görevden aldı. Şenoyar, hakkında ayrıca disiplin dosyası hazırlandı.
Şenoyar ve yönetiminin görevden almanın ardından geçici bir ilçe yönetimi kurulacağı ve tüzük gereği 30 gün içerisinde seçim yapılarak yeni yönetim oluşturulacağı bildirildi.