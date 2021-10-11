CHP'li Tire İlçe Başkanı Hakan Şenoyar yarı çıplak kadın fotoğrafıyla dikkat çekmeye çalıştı! Görevden alındı...

Falakalı, "CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ve CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in Tire'de yapacakları programı iptal etmesi, Tire'ye gelecekleri yüzlerinin olmadığını, yapılan hatayı kabullendiklerini gösterdi. Tire'mize gelmeyerek, bu yapılan edepsiz ve hadsizliğin üzeri örtülecek sanmasınlar. Kimse bu yapılanın unutulacağını düşünmesin. CHP, kurumsal olarak tüm kadınlarımızdan özür dilemesi gerekirken, İlçe Başkanı Hakan Şenoyar'ı da görevden almalıdır." dedi.

Paylaşımla ilgili olarak CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, 'Tüzükte bir karşılığı varsa gereği yapılır' açıklamasını yaptı.

GÖREVDEN ALINDI

Yaşanan bu gelişmelerin ardından CHP İzmir İl Başkanlığı, Tire İlçe Başkanı Hakan Şenoyar ve ilçe yönetimi görevden aldı. Şenoyar, hakkında ayrıca disiplin dosyası hazırlandı.



Şenoyar ve yönetiminin görevden almanın ardından geçici bir ilçe yönetimi kurulacağı ve tüzük gereği 30 gün içerisinde seçim yapılarak yeni yönetim oluşturulacağı bildirildi.