CHP'li Çukurova Belediyesi Başkanı Soner Çetin'den kadın işçi hakkında skandal sözler

Başkan Çetin kendisine yönelik "metres" iddialarına yanıt verirken söz konusu kadın işçiye, "Sen tutup benim gibi bir adamın namusuna laf söyleyemezsin. Beş tane metresi var falan filan... Başını mı tuttun, nereden biliyorsun?" şeklinde sözler sarf etti.

"KONUYU KAPATALIM"

Çetin sunucunun "Bu konuyu kapatalım" diyerek araya girmesine rağmen sözlerini şöyle sürdürdü:

"Edebiyle gitsin istifasını versin ayrılsın dedim. Yoksa ben bunları gerekçe gösterip işten ayıracam dedim. Onu savunan adamın ruh sağlığı ondan da bozuk. İstifa etmediği gibi milletvekilini, bilmem kimi aratıyor. Dedim kardeşim beni aramayın bu konuyla ilgili.

Velhasıl Kod-29'a tamamen uyan bir şey, işten ayırdık. Ortalığa düştüler. Söylemedik, dolaşmadık yer bırakmıyor. Halen bana düşmanlık yapıyor, yazıyor. Elinden geleni ardına koyma. Sabaha kadar yaz. Mahkemelerde hesaplaşacağız."