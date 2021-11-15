İBB yardım kartı sorgulama ekranı! 2021 İBB sosyal yardım kartı başvurusu nasıl yapılır, alabilme şartları nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ekonomik olarak sıkıntı çeken ailelere verdiği bu destek ile ilgili bilgiler merak konusu oluyor. İBB yardım kartına başvuru yapmak isteyenler gereken belgelerin neler olduğunu araştırıyor. İşte konuya dair tüm bilgiler...
İBB YARDIM KARTI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Kart başvuruları, iki farklı şekilde kabul edilmektedir. Tüm belgelerinizi ve dokümanları topladıktan sonra dilerseniz bireysel başvurunuzu yapmak için Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne gidebilirsiniz. Burada belediye yetkililerine durumunuzu izah edip yardım için tüm gerekli işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.
Bir diğer yöntemse telefon aracılığıyla olan başvurulardır. Sosyal kart başvurusu için direkt olarak belediyeyi aramak isteyen kişiler için belirlenen numara 0212 444 00 93'dür. Ancak kısa bir zaman önce telefonla iletilecek tüm talepler Beyaz Masa numarasında birleştirilmiştir. Beyaz Masa'nın numarası olan 153'ü tuşlayarak, bu numara üzerinden isteğinizi belirtebilirsiniz. Mağduriyetinizi ilettikten sonra, yetkililer sizlere yardımcı olacaktır.
İBB YARDIM KARTI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Hiçbir yerden geliri bulunmayan vatandaşlara,
Bir yer çalışıyor ancak aile'deki kişi sayısı fazla olması hasebiyle geçim sıkıntısı çekenlere,
Sağlık problemleri nedeniyle geçim geçim sıkıntısı çeken yardıma ihtiyacı olan kişilere,
Eşi ölmüş olan kadınlara verilmektedir.
Öncelikle kart başvurularınızı yapabilmeniz için bu kriterlerden birini sağlıyor olmalısınız. Eksik veya doğru olmayan başvurular geçersiz sayılır. Ayrıca aşağıda değindiğimiz diğer şartları da taşıyor olmanız gerekmektedir.