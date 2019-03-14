Gazeteci Levent Gültekin sınırını aşan açıklamalarda bulunarak ezan düşmanı olduğunu kanıtladı. Taksim'de ezana karşı yapılan saygısızlığı örtbas etme çabasında olan Gültekin, milletimizin kutsal değeri olan ezan hakkında "Yalan söylüyorlar. Ezan kutsal değildir, bizi habire köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar. Kutsal olan ibadettir. Ezanın kutsal olduğu nerede yazıyor? Bir ayette mi, bir hadiste mi, dinin herhangi bir kaynağında mı yazıyor" gibi skandal ifadelere imza attı.







Hatırlanacağı üzere 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bahanesiyle Taksim'de CHP ve HDP öncülüğünde toplanan bir grup, ıslıklarla ve sloganlarla ezanı protesto etmişti.



EZANI BEĞENMEZSEM PROTESTO EDERİM

Skandal ifadeleriyle ezan düşmanlığını gözler önüne seren Gazeteci Levent Gültekin, ezanı beğenmezse protesto etme hakkınının olduğunu iddia ederek, "Cırtlak cırtlak hocalara ezan okutuyorlar, beğenmiyorum protesto ediyorum, sesini kapatıyorum, lanet olsun diyorum" şeklinde şuursuz açıklamalarda bulundu.



KADINLARIN SOKAĞA İNMESİ EZANDAN DAHA KUTSAL!

Kadınların sokağa inmesinin ezandan daha kutsal olduğunu da iddia eden ezan düşmanı, ezanın kutsallığını küçümseyerek "Ezan sadece ibadete çağrı metnidir" dedi.



CAMİLER KUTSAL DEĞİLDİR!

Gazeteci Gültekin, camileri de küçümsemeye kalktı. Camilerin kutsal olmadığını iddia ederek "Cami dediğin insanın yaptığı bir binadır" açıklamasında bulundu.



HADDİNİ AŞTI!

Hadsizlikte sınır tanımayan ezan düşmanı, Taksim'de CHP ve HDP öncülüğünde toplanan bir grubun bu milletin kırmızı çizgisi ve kutsal değeri olan ezanı protesto etmesine tepki gösteren Başkan Erdoğan'a da aklınca seslendi. " Sanane ezandan" diyen Gültekin, küstahlığıyla da pes dedirtti.