Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş duyurdu! Koronavirüs nedeniyle ara verilen Kudüs turları yeniden başlayacak

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü Umre ve Kudüs Ziyaretleri Daire Başkanlığının öncülüğünde 2021-2022 döneminde Kudüs turlarına tekrar başlanacağını belirtti.

"YÜRÜ KARDEŞİM, AYAKLARINA BİR KUDÜS GÜCÜ GELSİN"