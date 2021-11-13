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    • 13.11.2021 12:14
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    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş duyurdu! Koronavirüs nedeniyle ara verilen Kudüs turları yeniden başlayacak

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Kudüs turlarının yeniden başlayacağını açıkladı. Haberin detayları...

    AA
    Erbaş duyurdu! Kudüs’e gidiyoruz

    Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü Umre ve Kudüs Ziyaretleri Daire Başkanlığının öncülüğünde 2021-2022 döneminde Kudüs turlarına tekrar başlanacağını belirtti.

    "YÜRÜ KARDEŞİM, AYAKLARINA BİR KUDÜS GÜCÜ GELSİN"

    Prof. Dr. Erbaş'ın paylaşımı şöyle:

    "'Yürü kardeşim, ayaklarına bir Kudüs gücü gelsin.' Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü Umre ve Kudüs Ziyaretleri Daire Başkanlığımız öncülüğünde 2021-2022 yılları içerisinde Kudüs turlarına yeniden başlıyoruz inşallah."

    Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonundaki Kudüs turuna katılmak isteyenlere, yemekli iki ayrı konaklama imkanı sunulacak.

        Turlara katılacaklara dini rehberlik hizmeti de sunulacak ayrıca ziyaret yerlerinde personel bulunacak. Kudüs turuna katılacaklara eğitim semineri verilecek.

        Kudüs'e gitmek isteyen vatandaşlar, ilgili makamlarca alınan Kovid-19 tedbir ve kurallarına uymak zorunda olacak.

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        Erbaş duyurdu! Kudüs’e gidiyoruz
        Haberler Güncel Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş duyurdu! Koronavirüs nedeniyle ara verilen Kudüs turları yeniden başlayacak
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