Mersin'de kaybolan Müslüme dört gündür her yerde aranıyor!

Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için Mersin Gülnar'ın Yanışlı Mahallesi'ne göçen, Sarıkeçili Yörükler'den Yağal ailesi, 10 Kasım'da, konaklayacakları çadırı kurduktan sonra kızları Müslüme'nin kaybolduğunu fark etti.
ÇOK SAYIDA EKİP MÜSLÜME'Yİ ARIYOR
Çadırın önünde oynarken ortadan kaybolan minik kızı bulamayan aile, yardım istedi.
Denizden 75 metre yükseklikteki dağlık ve ormanlık alanda kayıp kızı bulmak için bölgeye Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 2 uçak ve insansız hava araçları sevk edildi.