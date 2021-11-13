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    • Güncel
    • 13.11.2021 12:12
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    • 13.11.2021 12:26
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    Mersin'de kaybolan Müslüme dört gündür her yerde aranıyor!

    Mersin'in Gülnar ilçesinde, 4 gün önce ailesi çadır kurarken ortadan kaybolan Müslüme Yağal'ı (3) arama çalışmalarına devam ediliyor. 200 kişilik ekip, 10 kilometrekarelik dağlık alanı havadan ve karadan tararken, Müslüme'den ize rastlanılmadı. Minik kızın kaçırılma ihtimali de değerlendiriliyor.

    DHA
    Dört gündür her yerde aranıyor!

    Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için Mersin Gülnar'ın Yanışlı Mahallesi'ne göçen, Sarıkeçili Yörükler'den Yağal ailesi, 10 Kasım'da, konaklayacakları çadırı kurduktan sonra kızları Müslüme'nin kaybolduğunu fark etti.

    ÇOK SAYIDA EKİP MÜSLÜME'Yİ ARIYOR
    Çadırın önünde oynarken ortadan kaybolan minik kızı bulamayan aile, yardım istedi.

    Denizden 75 metre yükseklikteki dağlık ve ormanlık alanda kayıp kızı bulmak için bölgeye Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 2 uçak ve insansız hava araçları sevk edildi.

    Hava araçları bölgeyi tararken, karadan 5 jandarma timi, 1 komando timi, AFAD, AKUT, itfaiye ve sağlık ekipleri, arama faaliyetlerini sürdürüyor. Köylülerin de destek verdiği arama çalışmalarında iz takip ile kadavra köpekleri de kullanılıyor.

        KAÇIRILMA İHTİMALİ DE DEĞERLENDİRİLİYOR
        Jandarma ekipleri, bölgede arama çalışmalarını yürütürken bir taraftan da olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.

        Ekipler, bugüne kadar dağlık bölgedeki 10 kilometrekarelik alanın taranmasına rağmen hiçbir ize ulaşılamayınca minik kızın kaçırılma ihtimalini de değerlendirmeye aldı.

        Bölgenin sarp kayalık ve ağaçlık olduğu, bu nedenle Müslüme'nin, çadırların olduğu alandan çok fazla uzaklaşma ihtimalinin bulunmadığı üzerinde duruluyor.

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        Dört gündür her yerde aranıyor!
        Haberler Güncel Mersin'de kaybolan Müslüme dört gündür her yerde aranıyor!
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