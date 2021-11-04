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    • Güncel
    • 04.11.2021 10:56
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    • 04.11.2021 10:56
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    Cemevleri için yeni düzenleme geliyor! Bakanlık cemevleri için rapor hazırladı! Cemevlerine ibadethane statüsü verilecek mi?

    Cemevlerinin ibadethane statüsü verilmesine ilişkin İçişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı bir rapor hazırladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bin 585 cemevini ziyaret ederek hazırlanan kapsamlı çalışmayı görüştük" açıklaması sonrası gözler AK Parti'nin yapacağı çalışmaya çevrildi. AK Parti çalışmalarında cemevleri için Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir Alevi Cemaati Başkanlığı kurulmasının değerlendirilebileceğini aktarıldı.

    Cemevleri için yeni düzenleme geliyor!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bin 585 cemevini ziyaret ederek hazırlanan kapsamlı çalışmayı görüştük" açıklaması sonrası gözler AK Parti'nin bu konuyla ilgili ne yapacağına çevrildi. Cemevlerine statü tartışmasının devletin tek başına alacağı bir kararla verilemeyeceğine dikkat çekilirken 2009'da yürütülen çalışmalar neticesinde hazırlanan "Alevi" raporunun yeni düzenlenecek çalıştaylarla güncellenebileceği ifade ediliyor.

    FLAŞ GELİŞMELER

    AK Parti çalışmayı iki koldan yürütüyor. Bunlardan biri İçişleri Bakanlığı diğeri ise Kültür ve Turizm Bakanlığı. İçişleri Bakanlığı, Alevi derneklerini dinleyerek bir rapor hazırladı. Yapılan çalışmaların çok olumlu olduğunu belirten AK Parti kaynakları, önümüzdeki günlerde yeni adımlar atılabileceğini ifade ediyor. Kurmaylar toplumsal barış sağlanacaksa cemevlerine ibadethane statüsü vermekten kaçınılmayacağına dikkat çekerek, ancak bu işin devlet eliyle yürütülmesinin Aleviliğin gelenek ve prensiplerine aykırı düşeceği için bir sorun yaşanacağını ifade ediyor.

    ORTAK BAKIŞ AÇISINA İHTİYAÇ VAR

    Cemevleri için Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir Alevi Cemaati Başkanlığı kurulmasının değerlendirilebileceğini belirtilirken, "Ancak devletin müdahale hakkını saklı tutan böyle bir düzenlemeye Alevilerin ne diyeceği de çok önemli. Ortak bakış açısına ihtiyaç var" değerlendirmesinde bulunuyor.

        AK Partili kaynaklar "O çalışmalarda çıkacak konsensus önemli. Talepler konusunda Alevi cemaati kendi arasında homojen ve mutabık olursa işin çözümü çok kolay olur. Cumhurbaşkanı, Alevi toplumunu memnun edecek bir çalışma için samimi. Bu işi çözmek Ayasofya'yı açmak kadar önemli" değerlendirmesini yapıyor.
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        Haberler Güncel Cemevleri için yeni düzenleme geliyor! Bakanlık cemevleri için rapor hazırladı! Cemevlerine ibadethane statüsü verilecek mi?
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