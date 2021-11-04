Cemevleri için yeni düzenleme geliyor! Bakanlık cemevleri için rapor hazırladı! Cemevlerine ibadethane statüsü verilecek mi?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bin 585 cemevini ziyaret ederek hazırlanan kapsamlı çalışmayı görüştük" açıklaması sonrası gözler AK Parti'nin bu konuyla ilgili ne yapacağına çevrildi. Cemevlerine statü tartışmasının devletin tek başına alacağı bir kararla verilemeyeceğine dikkat çekilirken 2009'da yürütülen çalışmalar neticesinde hazırlanan "Alevi" raporunun yeni düzenlenecek çalıştaylarla güncellenebileceği ifade ediliyor.
FLAŞ GELİŞMELER
AK Parti çalışmayı iki koldan yürütüyor. Bunlardan biri İçişleri Bakanlığı diğeri ise Kültür ve Turizm Bakanlığı. İçişleri Bakanlığı, Alevi derneklerini dinleyerek bir rapor hazırladı. Yapılan çalışmaların çok olumlu olduğunu belirten AK Parti kaynakları, önümüzdeki günlerde yeni adımlar atılabileceğini ifade ediyor. Kurmaylar toplumsal barış sağlanacaksa cemevlerine ibadethane statüsü vermekten kaçınılmayacağına dikkat çekerek, ancak bu işin devlet eliyle yürütülmesinin Aleviliğin gelenek ve prensiplerine aykırı düşeceği için bir sorun yaşanacağını ifade ediyor.
ORTAK BAKIŞ AÇISINA İHTİYAÇ VAR
Cemevleri için Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir Alevi Cemaati Başkanlığı kurulmasının değerlendirilebileceğini belirtilirken, "Ancak devletin müdahale hakkını saklı tutan böyle bir düzenlemeye Alevilerin ne diyeceği de çok önemli. Ortak bakış açısına ihtiyaç var" değerlendirmesinde bulunuyor.