Cemevleri için yeni düzenleme geliyor! Bakanlık cemevleri için rapor hazırladı! Cemevlerine ibadethane statüsü verilecek mi?

FLAŞ GELİŞMELER

AK Parti çalışmayı iki koldan yürütüyor. Bunlardan biri İçişleri Bakanlığı diğeri ise Kültür ve Turizm Bakanlığı. İçişleri Bakanlığı, Alevi derneklerini dinleyerek bir rapor hazırladı. Yapılan çalışmaların çok olumlu olduğunu belirten AK Parti kaynakları, önümüzdeki günlerde yeni adımlar atılabileceğini ifade ediyor. Kurmaylar toplumsal barış sağlanacaksa cemevlerine ibadethane statüsü vermekten kaçınılmayacağına dikkat çekerek, ancak bu işin devlet eliyle yürütülmesinin Aleviliğin gelenek ve prensiplerine aykırı düşeceği için bir sorun yaşanacağını ifade ediyor.