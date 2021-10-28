Prof. Dr. Ali Erbaş, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın sarhoşken dans ettiği topraklarda dua etti

Burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile "Cıdır Düzü Şenlikleri"ne katılan Başkan Erdoğan Ermenistan'a mesaj göndermişti. Sarhoş Paşinyan'ın 1 yıl önce dans ettiği Cıdır Ovası'nda İlham Aliyev oynadı, Erdoğan ise alkışladı.

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