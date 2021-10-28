Prof. Dr. Ali Erbaş, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın sarhoşken dans ettiği topraklarda dua etti

İşgalci Ermenistan'a bir mesaj da Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'tan geldi. Erbaş, Paşinyan'ın dans ettiği Cıdır Ovası'nda Karabağ Zaferi'ne mührünü basan şehitler için dua etti.
ŞEHİTLERE DUA
Prof. Dr. Erbaş dua ettiği anları sosyal medya hesabından "Azerbaycan Şuşa Cıdır Ovasında vatan ve bayrak uğruna mücadele ederek canlarını feda eden şehitlerimizi dualarla yad ettik." ifadeleriyle paylaştı.
DÜŞKÜN PAŞİNYAN HALAY ÇEKMİŞTİ
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Mayıs 2020'de işgal güçleriyle sözde "zafer halayı" çekmiş, görüntüler bardağı taşıran son damla olmuştu. Azerbaycan ile Ermenistan arasında 27 Eylül 2020'de başlayan Karabağ Savaşı, 10 Kasım'da Azerbaycan'ın zaferiyle sonuçlanmıştı.