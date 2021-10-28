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    • Güncel
    • 28.10.2021 13:13
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    • 28.10.2021 13:42
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    Prof. Dr. Ali Erbaş, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın sarhoşken dans ettiği topraklarda dua etti

    Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Karabağ Zaferi'nden önce dans ettiği Cıdır Ovası'nda Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş şehitler için dua etti. Geçtiğimiz yaz hilal taktiğiyle kazanılan Şuşa'da Başkan Erdoğan şenliklere katılmıştı. Haberin detayları...

    takvim.com.tr
    Paşinyan’ın sarhoşken dans ettiği topraklarda dua...

    İşgalci Ermenistan'a bir mesaj da Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'tan geldi. Erbaş, Paşinyan'ın dans ettiği Cıdır Ovası'nda Karabağ Zaferi'ne mührünü basan şehitler için dua etti.

    ŞEHİTLERE DUA

    Paşinyan'ın sarhoşken dans ettiği topraklarda dua...

    Prof. Dr. Erbaş dua ettiği anları sosyal medya hesabından "Azerbaycan Şuşa Cıdır Ovasında vatan ve bayrak uğruna mücadele ederek canlarını feda eden şehitlerimizi dualarla yad ettik." ifadeleriyle paylaştı.

    DÜŞKÜN PAŞİNYAN HALAY ÇEKMİŞTİ

    Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Mayıs 2020'de işgal güçleriyle sözde "zafer halayı" çekmiş, görüntüler bardağı taşıran son damla olmuştu. Azerbaycan ile Ermenistan arasında 27 Eylül 2020'de başlayan Karabağ Savaşı, 10 Kasım'da Azerbaycan'ın zaferiyle sonuçlanmıştı.

        Paşinyan'ın Şuşa'daki bu görüntüleri, Ermenistan'ın Karabağ'da yaşadığı ağır ve yıkıcı yenilginin ardından "hezimet halayı" diye adlandırıldı.

        BAŞKAN ERDOĞAN'DAN OLAY GÖNDERME

        Paşinyan'ın sarhoşken dans ettiği topraklarda dua...

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan 15 Haziran 2021'de 28 yıl sonra Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'ın Şuşa şehrine gitmişti.

        Burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile "Cıdır Düzü Şenlikleri"ne katılan Başkan Erdoğan Ermenistan'a mesaj göndermişti. Sarhoş Paşinyan'ın 1 yıl önce dans ettiği Cıdır Ovası'nda İlham Aliyev oynadı, Erdoğan ise alkışladı.

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        Haberler Güncel Prof. Dr. Ali Erbaş, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın sarhoşken dans ettiği topraklarda dua etti
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