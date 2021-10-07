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    • 07.10.2021 13:31
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    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Çocuklarımızla, gençlerimizle birlikte camilerimize gelelim

    Etimesgut Tevhid Camii cemaatiyle bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Camilerimizin geçtiğimiz bir buçuk yıl içerisindeki salgın hastalıktan dolayı içine düşmüş olduğu garipliği ortadan kaldırma niyetiyle çocuklarımızla, gençlerimizle birlikte camilerimize gelelim" ifadelerini kullandı. Hz. Peygamberin bir hadis-i şerifinde, kıyamet günü Allah'ın arşının gölgesi altında gölgelenecek yedi sınıf insanın olduğunu söylediğini aktaran Başkan Erbaş, "Bunlardan birisi kalbi, gönlü camilere bağlı olan insanlardır. Bir diğeri neşvünemayı, huzuru camilerde bulan gençlerdir. Bu müjdeye nail olmayı Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin" şeklinde konuştu. Haberin detayları...

    Allah’ın arşının altında gölgelenecek yedi sınıf...

    Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle gerçekleştirdiği sabah namazı buluşmaları kapsamında Etimesgut İlçe Müftülüğü'ne bağlı Tevhid Camii cemaatiyle bir araya geldi. Sabah namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, okunan tesbihatlar, getirilen salavatlar ve yapılan duaların ardından cemaate hitap etti. 1 Ekim Edirne Selimiye Camii'nde yapılan programla başlattıkları Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın bugün son gününde olduklarını ifade eden Başkan Erbaş, hafta boyunca Ankara'da Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde, Yahyalar Camii'nde ve son olarak da Etimesgut Tevhid Camii'nde yapılan sabah namazı buluşmalarıyla bir farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını kaydetti. Cemaatten camileri garip bırakmamalarını isteyen Başkan Erbaş, "Çocuklarımızla, gençlerimizle, toplumumuzun her kesiminden insanla birlikte camilerimizi değerlendirmek hem ibadetlerimizi yapmak açısından hem de camilerimizi cami dersleri ile bir mektep, bir okul haline getirmek için gayret ediyoruz. İnşallah ülke genelinde doksan bin camimizde bu bir hafta boyunca yapmış olduğumuz faaliyetler bundan sonra devam edecektir" dedi.

    "TOPLUMUMUZUN BÜTÜN KESİMLERİNİ KUCAKLAYAN MÜBAREK BİR MEKAN"

    İnşa edilen camilerin büyük emeklerle yapıldığına işaret eden Başkan Erbaş, camilerin yerinin alınmasından tamamlanmasına, içinin tezyinatından minberinin, mihrabının, kürsüsünün ahengine, minarelerinden yükselen ezan seslerinden caminin içindeki cemaatin huşusuna varıncaya kadar tüm hususların önemli olduğunu söyledi. Hz. Peygamberin Medine-i Münevvere'ye hicret ettiğinde ilk olarak Mescid-i Nebevi'yi inşa ettirdiğini hatırlatan Başkan Erbaş, "Cami, Allah Teala'nın esma-i hüsna'sından, el-Cami ismini taşıyan bir mekan. Nasıl ki Rabbimiz el-Cami esma-i hüsna'sıyla bütün mahlukatı rahmetiyle, merhametiyle kuşatıyorsa, camilerimiz de çocuğumuzla, gencimizle, yaşlımızla, kadınımızla, toplumumuzun bütün kesimlerini kucaklayan mübarek bir mekan. Camilerimize öyle bakacağız" diye konuştu.

    ALLAH'IN ARŞININ ALTINDA GÖLGELENECEK YEDİ SINIF...

    Hz. Peygamberin bir hadis-i şerifinde, kıyamet günü Allah'ın arşının gölgesi altında gölgelenecek yedi sınıf insanın olduğunu söylediğini aktaran Başkan Erbaş, "Bunlardan birisi kalbi, gönlü camilere bağlı olan insanlardır. Bir diğeri neşvünemayı, huzuru camilerde bulan gençlerdir. Bu müjdeye nail olmayı Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin" ifadelerini kullandı.

    "BOŞ ŞEYLERDEN UZAK DURMAK, MÜMİNLERİN VASIFLARINDANDIR"

    "Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazını kılan, zekatını veren ve yalnız Allah'tan korkup çekinen kimseler imar edebilirler" ayet-i kerimesini aktaran Başkan Erbaş, şöyle devam etti:

        "Ne büyük unvanlara sahip camileri yapan mümin insanlar. Öyle bir Allah inancı, öyle bir ahiret inancı var ki, namaza, zekata öyle bir düşkünlüğü var ki, bu özellikleri onları camileri imar etmeye teşvik ediyor. Sadece binasını imar değil, aynı zamanda içini de imar etmek, mamur hale getirmek. Cemaatiyle, genciyle, çocuklarıyla caminin içini mektep haline getirmek. Hocalarımız belli zamanlarda programları sizlere ilan ediyor. Camilerimizde Kur'an dersi, tefsir, hadis, ilmihal dersi. Bütün bunlar devam ediyor. Bunları değerlendirmemiz çok önemli. Geçirdiğimiz her vakit mutlaka Allah'ın rızasına uygun bir vakit olmalı. Müminlerin vasıflarını anlatırken Rabbimiz, 'Müminler mutlaka kurtulmuşlardır, onlar namazlarında huşu içerisindedirler. Ve boş şeylerden uzak dururlar.'"

        "CAMİLERİMİZİ BİRAZ DAHA İBADETLERLE VE DİĞER FAALİYETLER İLE DEĞERLENDİRELİM"

        Cemaatten camilere gelmelerini ve cami derslerine katılmalarını isteyen Başkan Erbaş, "Heyecanla, samimiyetle, camilerimizin geçtiğimiz bir buçuk yıl içerisindeki salgın hastalıktan dolayı içine düşmüş olduğu o garipliği de ortadan kaldırma niyetiyle çocuklarımızın elinden tutarak, gençlerimizle birlikte camilerimizi biraz daha ibadetlerle ve diğer faaliyetler ile değerlendirelim" şeklinde konuştu.

        Cemaatle bir süre sohbet eden Başkan Erbaş, ardından da hatıra fotoğrafı çektirdi.

        "CAMİLER MÜSLÜMAN KİŞİLİĞİNİN VE KİMLİĞİNİN İNŞA EDİLDİĞİ MERKEZLERDİR"

        Çalışmalarına devam eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, 'Cami Planlama ve Tasarımı Kılavuzu' tanıtım toplantısına katıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Prof. Dr. Erbaş, "Camiler hayata anlam katan değerlerin birleştiği mekanlardır. İnanç dünyasından toplumsal ilişkilere, kulluk ve sorumluluk bilincinin oluşmasından hukukun inşasına, eğitimden zanaata, aileden çevreyle ilişkilere kadar hayatın bütün alanlarına yönelik değerlerin ruh kökleri bu mekanda camilerimizde, mescitlerimizde birleşmektedir. Camilerimiz her türlü fikri, siyasi, sosyal, ekonomik farklılıkların ötesinde aynı inanç, aynı duygu ve aynı duada buluştuğumuz en güçlü birlik ve beraberlik zeminleridir. Böylece camiler Müslüman kişiliğinin ve kimliğinin inşa edildiği merkezlerdir" dedi.

        "NÜFUS YOĞUNLUĞUNA UYGUN PLANLANMALI"

        Sanat, estetik ve mimari açıdan camilerin bir şaheser olarak düşünüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Erbaş, "Bugün dünyanın her yerindeki Müslümanlar için camiiler en kıymetli mekanlardır. Bilhassa milletimizin inanç ve ibadet dünyasında şehir ve mahalle tasavvurunda kalbinde, geleneklerinde caminin çok özel bir yeri vardır. Burada en önemli husus şehirleşmenin geldiği noktayı, ihtiyaçları, imkanları merkeze alarak yeni projelere ihtiyacımızın olduğu hususudur. En açık ve net şekilde ifade etmeliyim ki bugün camilerimizi sosyal alanlarından ibadet mekanlarına, cemaat kapasitesinden fiziki görünümüne kadar her yönüyle yeniden ele almak zorundayız. Camilerimiz ihtiyaçlarımıza olduğu kadar şehrin ruhuna ve doğal dünyasına da uygun olmalıdır. Nüfus yoğunluğuna uygun planlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

        İSRAF UYARISI

            "Camilerimizin imar ve inşasında israfa asla tahammülümüz yoktur" diyen Prof. Dr. Erbaş, "Bu alanda iki sorunumuzu ifade etmek isterim. Modern dönemde mimarlık biliminin ve alanının cami ve mabet mimarisini biraz ihmal etmiş olmasıdır. Ya geçmişteki eserlerin kopyalanmasına ya da gelişigüzel projelerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Son zamanlarda bu alanda güzel çalışmalar yapılmaktadır. Bu alandaki çalışmalarımızı daha da güçlendirmemiz icap etmektedir. İkincisi cami inşasındaki yetki ve mevzuat alanının yeniden ele alınma ihtiyacıdır. Cami yönetimi ve cami hizmetleri konusunda yasal olarak sorumlu olan başkanlığımız caminin yeri, projesi, planlanması süreçlerinde etkin şekilde yer almalıdır" dedi.

            Düzenlenen programa Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katıldı.

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            Allah’ın arşının altında gölgelenecek yedi sınıf...
            Haberler Güncel Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Çocuklarımızla, gençlerimizle birlikte camilerimize gelelim
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