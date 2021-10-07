Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Çocuklarımızla, gençlerimizle birlikte camilerimize gelelim

Hz. Peygamberin bir hadis-i şerifinde, kıyamet günü Allah'ın arşının gölgesi altında gölgelenecek yedi sınıf insanın olduğunu söylediğini aktaran Başkan Erbaş, "Bunlardan birisi kalbi, gönlü camilere bağlı olan insanlardır. Bir diğeri neşvünemayı, huzuru camilerde bulan gençlerdir. Bu müjdeye nail olmayı Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin" ifadelerini kullandı.

"BOŞ ŞEYLERDEN UZAK DURMAK, MÜMİNLERİN VASIFLARINDANDIR"

"Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazını kılan, zekatını veren ve yalnız Allah'tan korkup çekinen kimseler imar edebilirler" ayet-i kerimesini aktaran Başkan Erbaş, şöyle devam etti: