BirGün'ün ''camiden protokol yolu geçirildi'' haberi yalan çıktı!

Yalan ve manüpilatif haberleriyle bilinen CHP ve HDP'ye yakın BirGün Gazetesi yine asılsız bir haberle gündeme geldi.

"CAMİDE PROTOKOL YOLU" YALANI

BirGün gazetesi tarafından "Camiden protokol yolu geçirildi" başlıklı bir haber yayımlandı.

Haberde, Afyonkarahisar'da, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşleyen ve Afyon Belediye Başkanı Zeybek'in katıldığı, "Hafızlık İcazet Merasimi" için caminin içinden protokol yolu geçirildiği iddia edildi.

STANDART UYGULAMAYI ÇARPITTI

BirGün'ü 'protokol yolu' dediği uygulama hafızların ailelerinin önünden geçerek belgelerini alması için her icazet ve mezuniyet töreninde oluşturulan standart bir gelenek.

Açılan yol kadın ve erkeklerin de cami içerisinde birbirinden ayrılmasını sağlıyor.