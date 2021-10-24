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    • Güncel
    • 24.10.2021 20:25
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    • 24.10.2021 20:35
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    BirGün'ün ''camiden protokol yolu geçirildi'' haberi yalan çıktı!

    CHP ve HDP'ye yakın yayın yapan BirGün'ün bir haberi daha yalan çıktı. Hafızların ailelerinin önünden geçerek belgelerini alması için her mezuniyet töreninde oluşturulan standart alan, BirGün tarafından çarpıtıldı. Gazete, "Camiden protokol yolu geçirildi" yalanını okuyucularına servis etti.

    BirGün’ün yalanı!

    Yalan ve manüpilatif haberleriyle bilinen CHP ve HDP'ye yakın BirGün Gazetesi yine asılsız bir haberle gündeme geldi.

    "CAMİDE PROTOKOL YOLU" YALANI
    BirGün gazetesi tarafından "Camiden protokol yolu geçirildi" başlıklı bir haber yayımlandı.

    Haberde, Afyonkarahisar'da, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşleyen ve Afyon Belediye Başkanı Zeybek'in katıldığı, "Hafızlık İcazet Merasimi" için caminin içinden protokol yolu geçirildiği iddia edildi.

    STANDART UYGULAMAYI ÇARPITTI
    BirGün'ü 'protokol yolu' dediği uygulama hafızların ailelerinin önünden geçerek belgelerini alması için her icazet ve mezuniyet töreninde oluşturulan standart bir gelenek.

    Açılan yol kadın ve erkeklerin de cami içerisinde birbirinden ayrılmasını sağlıyor.

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    Haberler Güncel BirGün'ün ''camiden protokol yolu geçirildi'' haberi yalan çıktı!
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