Meclis'te küfürbaz Lütfü Türkkan'a istifa çağrısı, İmamoğlu ve Yavaş'a tepki: "Siyasetin magazin ekibi neden sus pus?"





"KÜFRÜ EDEN KADAR SUSAN DA UTANCIN FAİLİDİR"

Kadın haklarını savunan derneklerden Türkkan'ın şehidin kız kardeşine küfür etmesine hiçbir tepki gelmediğine dikkati çeken Erdem, "O küfrü eden kadar susan da o utancın failidir." ifadesini kullandı.

MHP Konya Milletvekili Esin Kara da Türkkan'ın grup başkanvekilliğinden ayrılmasının yeterli olmadığını, milletvekilliğinden de istifa etmesi gerektiğini dile getirdi.