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    • 10.11.2021 18:10
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    • 10.11.2021 18:28
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    SON DAKİKA! Malatya'da çöken bina soruşturmasında 3 tutuklama

    Son dakika haberine göre dün Malatya'da 2 katlı binanın çökmesinin ardından başlatılan soruşturmada gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

    Malatya’da çöken bina soruşturmasında 3 tutuklama

    Malatya'da bir binanın çökmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

    İnönü Caddesi'ndeki zemin katında işletmelerin yer aldığı tek katlı binanın dün çökmesine ilişkin Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma sürüyor.

    Bu kapsamda gözaltına alınan işletme sahibi Hikmet D. ve yanında çalışan Sebahattin C, Zeki A. ile Mehmet G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    Adliyeye sevk edilen şüphelilerden işletme sahibi Hikmet D, Zeki A. ile Mehmet G. tutuklanırken sıhhi tesisatçı Sebahattin C adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    NE OLMUŞTU?
    Malatya'da tadilat çalışması yapılan bir bina, dün akşam saatlerinde çöktü. Görgü tanıkları binadaki bir iş yerinde gün boyunca tadilat yapıldığını ifade ederken, iş yeri sahibinin hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındığı da belirtildi.

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MALATYA'YA GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Valisi ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı'nı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Erdoğan görüşmede felakete ilişkin bilgi aldı.

        İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da 2 katlı bir binanın çökmesi ve enkazda devam eden arama- kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı. Devletin bütün imkanları ve kurumlarıyla vatandaşlarının yanında olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, olaydan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileterek, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.

        ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI
        Malatya'da dün çöken tek katlı binanın kalan enkazını kaldırma çalışmalarına yeniden başlandı.

        Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki tek katlı binada dün meydana gelen çökmenin ardından arama kurtarma çalışmaları tamamlanmış ve binanın bir kısım enkazı kaldırılmıştı. Kalan enkazın kaldırılması için çalışmalara yeniden başlandı.

        Polis ve belediye ekiplerince enkazın bulunduğu cadde tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı alanda iş makinelerince enkaz kaldırma işlemi gerçekleştirilirken, itfaiye ekiplerince de alana su püskürtülüyor.

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        Haberler Güncel SON DAKİKA! Malatya'da çöken bina soruşturmasında 3 tutuklama
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