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    • 09.11.2021 16:36
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    • 09.11.2021 17:19
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    İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın skandal küfrüne tepki sürüyor! Şehit aileleri A Haber'de

    Son dakika haberine göre İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit ailesine yönelik küfrü tüm Türkiye'nin tepkisini çekti. Konuyla ilgili en çok yaralananlar ise şehit yakınları oldu. Tüm Türkiye’nin tepkisini çeken olayla ilgili A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, 15 temmuz şehidi Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit , 15 Temmuz şehidi Mehmet Şefik Şefkatlioğlu'nun eşi ve gazi Vahide Şefkatlioğlu, şehit jandarma uzman çavuş Murat Durmaz'ın babası Davut Durmaz önemli değerlendirmeler bulundu.

    İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın skandal küfrüne tepki sürüyor

    İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın küfürleri en çok şehit yakınlarını üzdü ve tepkisini çekti şüphesiz.Tüm Türkiye'nin tepkisini çeken olayla ilgili A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, 15 temmuz şehidi Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit , 15 Temmuz şehidi Mehmet Şefik Şefkatlioğlu'nun eşi ve gazi Vahide Şefkatlioğlu, şehit jandarma uzman çavuş Murat Durmaz'ın babası Davut Durmaz önemli değerlendirmeler bulundu.

    Şehit annesi ve AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat:
    10 yıldan fazladır milletvekilliğim süresince ve parti görev aldığım noktalarda şehit yakınları ile çok yakın görev yaptım. Onların şu anda ne hissettiklerini çok yakinen biliyorum. Ben bu küfrü duyduğum zaman kendi duygularımdan ziyade onların düşündüm.

    Şehitlik şok yaratan bir acıdır. Aniden gelen bir acıdır ve çoğunlukla da genç acısıdır. Bu acı ne kadar şiddetli oluyorsa bu acıyı yaratanlara karşı öfkede o kadar büyük oluyor. Benim aklıma ilk olarak bunlar geldi.

        Şehit babası Davut Durmaz'ın babasının öne çıkan sözleri:
        Söz ağızdan çıkınca karşı tarafta bir tesir yaratıyor. İnsan duydukları karşısında şoke oluyor. Bu sözü söyleyen adam bu sözün esiri olmuştur. Yani ettiği küfür kendini bağlamıştır. Artık iş işten geçti. Bizim evlatlarımız gidecek vatan savunmasında görev alacak. Karda kışta görev yapacak elleri ayakları donacak sen kalkıp burada kendini bilmez şekilde küfür edeceksin bu olacak iş değil.

        Kendi idam fermanını kendisi imzalamış gibi oldu. Ettiği sözün esiri oldu. Kendisine istifa dilekçesini yazıp Meclis'e sunmalı ve gereği de yapılmalıdır. Meclis'teki diğer partiler bizim hakkımızı korumayacaksa orada ne işleri var.

        Şehit eşi ve Gazi Vahide Şefkatlioğlu'nun öne çıkan sözleri:
        Ben bu küfrü duyduğumda bir vekile yakıştıramadım. Bana göre bu ülkenin tüm evlatlarına ve ecdatlarına edilmiş bir küfürdür. Bir kız kardeşe küfür edilmesi tüm kadınlara edilmiş gibidir. Herkes bu küfrü duyduğunda üzerine alınır. Savunulacak hiçbir yanı yoktur. Ben o vekilin değil görevden istifa etmesi, değil vekillikten istifa etmesi, daha ağır ceza almasını istiyorum. Eğer ki siz bu milletin bu ülkenin vekiliyseniz ona yakışır davranmak zorundasınız. Biz şehit aileleri olarak sonuna kadar davamızın arkasındayız.

        Şehit babası İbrahim Taşdemir'in öne çıkan sözleri:
        Biz Yüce Meclisi'ni dualarla tekbirlerle açan bir milletiz. Bu yüce meclisin çatısı altında böyle bir küfürbaz vekilin bulanmasını kabul etmiyorum. Bizim evlatlarımızın katili de orda bulunmamalı. Terör örgütüne destek verenler, terör örgütüne eleman kazandıranlar da bu Yüce Meclis çatısı altında bulunmamalıdırlar. Bu milletin feraseti, Allah'ın da izniyle bu milletin birlik ve beraberliği bir gün mutlaka Yüce Meclis'imin çatısı altında bulunmaması gereken insanları bertaraf edecektir.

            BİR KINAMA DA MARDİN'DE
            Mardin'de sivil toplum kuruluşları (STK), şehit yakınları ve gaziler, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine tepki gösterdi.

            Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazi ve Terör Mağdurları Derneği, Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Dayanışma ve İnsan Hakları Derneği ile Muharip ve Gaziler Derneği üyeleri, şehit yakınları ve gaziler, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda bir araya geldi.

            Grup adına açıklama yapan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gaziler ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir, küfrün sadece o şehit yakınına değil, millete yapılmış bir şuursuzluk ve siyasete yakışmayan çirkin davranış olduğunu söyledi.

            Tarih boyunca şerefleri için yaşamış ve mücadele etmiş bir millet olduklarını vurgulayan Kandemir, HDP'nin ve bebek katili PKK'nın gizli yandaşı olan bu düşüncenin zaman zaman bunun gibi olaylarda açığa çıktığını belirtti.

            Kandemir, "Ey vekil, senin liderin 'PKK'lı Selahattin Demirtaş ile kahvaltı yaparım' diyor. Bir şehit yakınının boynuna sarılıp onu iteleyerek küfretmek, ona hakaret etmek ne insanlığa ne siyasete ne de ahlaka sığar." dedi.

            Türkkan'ın TBMM çatısı altında bir dakika bile durmaya hakkının olmadığını dile getiren Kandemir, sözlerini şöyle sürdürdü: "Parlamento çatısı altında yerinin olmaması lazım. Bir şehidimizin kız kardeşine küfredilmesi karşısında genel başkan bayanın buna tahammül etmemesi ve kesinlikle bu zatı partisinden ihraç etmesi gerekir. İYİ Parti'nin başındaki hanımefendi şehit yakınına değer vermiyorsa hiç değilse kendi cinsiyetinden birisine yönelik bu ağır hakarete tepki göstermelidir. Bu şahsın milletvekilliğinin sonlandırılması dahil, en ağır bedelleri ödemesi için biz şehit aileleri elimizden gelen ne olursa olsun yapacağımızı bildiriyoruz."

            Şehit babası Şehmus Kaya da Bingöl'de şehit yakınına yapılanları kınadıklarını bildirdi.

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            Haberler Güncel İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın skandal küfrüne tepki sürüyor! Şehit aileleri A Haber'de
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