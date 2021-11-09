İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın skandal küfrüne tepki sürüyor! Şehit aileleri A Haber'de

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın küfürleri en çok şehit yakınlarını üzdü ve tepkisini çekti şüphesiz.Tüm Türkiye'nin tepkisini çeken olayla ilgili A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, 15 temmuz şehidi Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit , 15 Temmuz şehidi Mehmet Şefik Şefkatlioğlu'nun eşi ve gazi Vahide Şefkatlioğlu, şehit jandarma uzman çavuş Murat Durmaz'ın babası Davut Durmaz önemli değerlendirmeler bulundu.
Şehit annesi ve AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat:
10 yıldan fazladır milletvekilliğim süresince ve parti görev aldığım noktalarda şehit yakınları ile çok yakın görev yaptım. Onların şu anda ne hissettiklerini çok yakinen biliyorum. Ben bu küfrü duyduğum zaman kendi duygularımdan ziyade onların düşündüm.
Şehitlik şok yaratan bir acıdır. Aniden gelen bir acıdır ve çoğunlukla da genç acısıdır. Bu acı ne kadar şiddetli oluyorsa bu acıyı yaratanlara karşı öfkede o kadar büyük oluyor. Benim aklıma ilk olarak bunlar geldi.