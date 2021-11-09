İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın, Bingöl'de şehit kardeşine alçakça küfretmesine tepkiler sürerken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Türkkan'ı partiden ihraç etmek yerine sahip çıkarak olayı provokasyon olarak niteledi.
AKŞENER'İN SKANDAL AÇIKLAMLARI
Akşener bugün TBMM'de yaptığı konuşmada şu skandal ifadelerle Türkkan'a arka çıktı:
"Geçtiğimiz cuma talihsiz bir olay yaşadık. Cuma akşamından bu olay üzerinde tepiniyorlar. Lütfü Bey bir hata yaptı. Karşısındaki genel başkanına ağza alınmayacak küfürleri etmiş ahlaksız bir adam da olsa sinirlerine hakim olması gerekirdi. Siyasi deneyimi ve konumu bunu gerektirirdi. Sinirlerine yenik düştü. Bu hatayı mazur görecek değiliz."
Akşener sınırı aşıp şehit abisi Tahir Gümren'e Lütfü Türkkan'ı aratmayan sözler sarfederek, "Her dükkanın kapısında porno sitesi gezenlere, oralarda yavşak yavşak konuşanlara provokasyon yaptırabilirsiniz. Sizden korkan sizin gibi olsun." dedi.
BOMBA İDDİA GÜNDEME GELDİ
Akşener'in bu tutumu da tepki çekerken bomba bir iddia gündeme geldi.
TÜRKKAN'A EMİR Mİ VERİLDİ?
Gazeteci Hulki Cevizoğlu, Lütfü Türkkan'ın Meral Akşener'in talimatı ile şehit abisine saldırmış olabileceğini ima ederek, "Lütfü Türkkan'a 'Bu adama haddini bildir' talimatı mı verildi? O yüzden partiden ihraç edilmiyor disiplin kuruluna verilmiyor olabilir mesela..." ifadelerini kullandı.