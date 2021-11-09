"Geçtiğimiz cuma talihsiz bir olay yaşadık. Cuma akşamından bu olay üzerinde tepiniyorlar. Lütfü Bey bir hata yaptı. Karşısındaki genel başkanına ağza alınmayacak küfürleri etmiş ahlaksız bir adam da olsa sinirlerine hakim olması gerekirdi. Siyasi deneyimi ve konumu bunu gerektirirdi. Sinirlerine yenik düştü. Bu hatayı mazur görecek değiliz."

Akşener sınırı aşıp şehit abisi Tahir Gümren'e Lütfü Türkkan'ı aratmayan sözler sarfederek, "Her dükkanın kapısında porno sitesi gezenlere, oralarda yavşak yavşak konuşanlara provokasyon yaptırabilirsiniz. Sizden korkan sizin gibi olsun." dedi.