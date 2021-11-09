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    • 09.11.2021 19:50
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    Şehit Eren Bülbül'ün annesinden İYİ Partili Lütfü Türkkan ve Meral Akşener'e tepki: Yazıklar olsun

    İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın, Bingöl'de şehit kardeşine alçakça küfretmesine tepkiler sürerken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkkan'a sahip çıkarak olayı provokasyon olarak niteledi. İYİ Parti'ye Şehit Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül’den tepki geldi. Ayşe Bülbül, Türkkan’a “Eren’in annesi olarak ona yazıklar olsun diyorum. O sadece o şehit yakınına değil tüm şehit yakınlarına o lafı söyledi” derken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e de “Ona da yazıklar olsun, o da bir annedir; O bizim yanımızda olacağı yerde başkalarının yanında oluyor” ifadeleri ile tepkisini dile getirdi.

    Şehit Eren’in annesinden küfürbazlara tepki

    İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu söyleyen Tahir Gümren isimli şehit kardeşini kolunun altına alarak "senin bacını s...." diyerek alçakça bir küfür savurdu.

    Türkkan'ın, tepkiler sürerken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkkan'a sahip çıkarak olayı provokasyon olarak niteledi.

    TBMM'deki Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında olayı provokasyon olarak değerlendiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e bir tepki de Trabzonlu şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'den geldi.

    Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen oğlu Eren Bülbül'ün mezarı başında konuşan anne Ayşe Bülbül, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de bir şehit yakınına söylediği küfürlü sözlere ve bugün TBMM'deki Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında olayı provokasyon olarak değerlendiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepkisini dile getirdi.

    "ONU SADECE GRUP BAŞKAN VEKİLLİĞİNDEN DEĞİL MİLLETVEKİLLİĞİNDEN DE DÜŞÜRMELİLER"
    Ayşe Bülbül, Lütfü Türkkan'a yönelik yaptığı açıklamada "Öncelikle bir şehit annesi olarak şehit evladını toprağa koyan bir anne olarak ona yazıklar olsun diyorum. Onun da evladı şehit edilebilirdi. O bir şehit yakını olsaydı ve biri ona o küfrü söylese onun tepkisi ne olacaktı? O tepkiyi nasıl kaldıracaktı. Eren'in annesi olarak ona yazıklar olsun diyorum. O sadece o şehit yakınına değil tüm şehit yakınlarına o lafı söyledi. Onun vekilliğine de yazık. Onu sadece grup başkan vekilliğinden değil milletvekilliğinden de düşürmeliler. Şiddetle kınıyorum. O, o küfrü nasıl söylemiş aklım almıyor. Diyecek de bir şey bulamıyorum" ifadelerini kullandı.

        "YAZIKLAR OLSUN"
        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e de bugün TBMM'ndeki Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmasından ötürü tepki gösteren Ayşe Bülbül "Ona da yazıklar olsun, o da bir annedir. O da benim gibi bir annedir, onun da evlatları vardır. Şehit annelerini düşünerek konuşsun. O bizim yanımızda olacağı yerde başkalarının yanında oluyor" ifadelerini kullandı.

        AKŞENER'İN SKANDAL AÇIKLAMLARI
        Akşener bugün yaptığı konuşmada şu skandal ifadelerle Türkkan'a arka çıktı:

        "Nitekim, geçtiğimiz cuma talihsiz bir olay yaşadık. Cuma akşamından bu olay üzerinde tepiniyorlar. Lütfü Bey bir hata yaptı. Karşısındaki genel başkanına ağza alınmayacak küfürleri etmiş ahlaksız bir adam da olsa sinirlerine hakim olması gerekirdi. Siyasi deneyimi ve konumu bunu gerektirirdi. Sinirlerine yenik düştü. Bu hatayı mazur görecek değiliz."

        Akşener sınırı aşıp şehit ağabeyi Tahir Gümren'e Lütfü Türkkan'ı aratmayan sözler sarfederek, "Her dükkanın kapısında porno sitesi gezenlere, oralarda yavşak yavşak konuşanlara provokasyon yaptırabilirsiniz. Sizden korkan sizin gibi olsun." dedi.
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