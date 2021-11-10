Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e tebrik: "Desteğimiz kesintisiz devam edecek"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e, 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi.
AZERBAYCAN HALKINI YÜREKTEN KUTLUYORUM
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e, 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla tebrik mesajı gönderdiği bildirildi.
Açıklamada, Erdoğan'ın Azerbaycan'ın Zafer Günü nedeniyle Aliyev ve Azerbaycan halkını yürekten kutladığı ifade edildi.
İŞGAL İZLERİ SİLİNİYOR
Erdoğan mesajında, "Sayın Cumhurbaşkanı, sevgili kardeşim. Can Azerbaycan'ın Zafer Bayramı vesilesiyle Türk milleti ve kendi adıma şahsınızı ve tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizi yürekten kutluyorum. Karabağ ve Doğu Zengazur'un hızla gelişmesi, işgal izlerinin kısa sürede silinmesi beni memnun ediyor. İşgalden kurtarılan toprakların yeniden inşası ve restorasyonu sürecindeki desteğimiz kesintisiz olarak devam edecektir" dedi.