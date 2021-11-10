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    • 10.11.2021 07:37
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    Sabah yazarı Hilal Kaplan'dan Akşener'e anlamlı soru: Madem sen de küfür edecektin Lütfü Türkkan'ı neden görevden aldın?

    İYİ Parti lideri Meral Akşener, şehit ağabeyine küfreden milletvekili Lütfü Türkkan’ı aratmadı. Özür dilemek yerine Türkkan’a sahip çıkan Akşener, şehit ağabeyi Tahir Gümren’e yönelik ise “ahlaksız” ve “yavşak” kelimelerini kullandı. Sabah yazarı Hilal Kaplan, bugünkü köşesinde Akşener'e seslenerek "Madem o şehit abisine, hem de Meclis kürsüsünden hakaret edecektin; "Lütfü Bey"i grup başkanvekilliğinden neden aldınız? Dilinizden anlaşılan Türkkan da gayet güzel (!) sizin vekilliğinizi yapıyormuş zaten." dedi.

    Hilal Kaplan’dan Akşener’e anlamlı soru

    Bingöl ziyaretinde şehit İsa Gümren'in ağabeyi Tahir Gümren'e küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a tepkiler durmuyor. Skandalın yaşandığı günden beri sessizliğini koruyan İYİ Parti lideri Meral Akşener dün partisinin grup toplantısında konuştu.

    Şehit yakınına "ahlaksız" diyen Meral Akşener: Lütfü Bey olgunluk gösterdi

    Özür dilemek yerine küfürbaz Türkkan'a sahip çıkan Akşener, küfürcü vekilini de gölgede bırakarak ağza alınmayacak ifadeler kullandı. Sabah yazarı Hilal Kaplan konuyu bugünkü köşesine taşıdı. Kaplan'ın yazısından öne çıkanlar şu şekilde:



    "Bir kendini bilmezin sosyal medyadan Başak Demirtaş'ı hedef alan ahlaksızlığını gördük. Bu ahlaksızlık, işine geldi mi kadının iffetinden dem vurup, icap ettiğinde kadınlarımıza yönelik her tür alçaklığa yol veren bir çürümüş zihniyetin ürünüdür. Başak Demirtaş ne ilk ne de son olacak. Bunu bire bir şahsen yaşamış bir kadın olarak nelere tekabül ettiği bütün kadınların tecrübe ettiği bir iğrençlik, alçaklıktır. Bizi yönetenler net bir tutum almadığı takdirde bu çürümüşlük devam edecektir. Çirkin dilinizi, kirli ellerinizi kadınların üzerinden çekin artık."



    İP lideri Akşener, geçen sene kimliği bilinmeyen bir hesaptan HDP eski lideri Selahattin Demirtaş'ın eşine yazılan bir tweet sebebiyle grup toplantısında bir kısmını alıntıladığım uzunca bir tirada imza atmıştı.

    "Ahlaksızlık, alçaklık, kendini bilmezlik, çürümüşlük, kirli ve çirkin" gibi ağır sıfatlarla o trol hesabı kınayıp Demirtaş'ın hakkını savunmuştu. Ancak dünkü grup toplantısında, bu sıfat kalabalığından eser yoktu.



        Akşener, kendisinin "Demirtaş'la kahvaltı ederim" sözlerinden rahatsızlığını dile getirdiği için bir şehit abisine "Ahlaksız provokatör" dedi. Türkkan'ı ise "hislerine yenik düşen ama özür dilemesini bilen olgunluk sahibi bir bey" olarak tanımladı, sahip çıktı.

        Hızını alamadı, hem şehit abisine hem de onu savunanlara "y..şak" dedi. Madem o şehit abisine, hem de Meclis kürsüsünden hakaret edecektin; "Lütfü Bey"i grup başkanvekilliğinden neden aldınız? Dilinizden anlaşılan Türkkan da gayet güzel (!) sizin vekilliğinizi yapıyormuş zaten.



        Meral bacıya sormak lazım: Sizin tabirinizle "provokatörlük" sonucu şehit yakınının bacısına küfür tahammül edilecek bir cevapsa... Başak Demirtaş yıllardır PKK savunucusu, Öcalan'ın heykel dikicisi kocasını her yerde savunuyor: Provokasyon bu değil de sizin Demirtaş'la kahvaltı PR'ınızın hatırlatılması mı? Gerçi Demirtaş'ı da "Suçu ne" diye savunan sizlerin Türkkan'ı savunmanıza şaşırmamamız gerekir. Hata belki de bizdedir.

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        Haberler Güncel Sabah yazarı Hilal Kaplan'dan Akşener'e anlamlı soru: Madem sen de küfür edecektin Lütfü Türkkan'ı neden görevden aldın?
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