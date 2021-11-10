Sabah yazarı Hilal Kaplan'dan Akşener'e anlamlı soru: Madem sen de küfür edecektin Lütfü Türkkan'ı neden görevden aldın?





"Bir kendini bilmezin sosyal medyadan Başak Demirtaş'ı hedef alan ahlaksızlığını gördük. Bu ahlaksızlık, işine geldi mi kadının iffetinden dem vurup, icap ettiğinde kadınlarımıza yönelik her tür alçaklığa yol veren bir çürümüş zihniyetin ürünüdür. Başak Demirtaş ne ilk ne de son olacak. Bunu bire bir şahsen yaşamış bir kadın olarak nelere tekabül ettiği bütün kadınların tecrübe ettiği bir iğrençlik, alçaklıktır. Bizi yönetenler net bir tutum almadığı takdirde bu çürümüşlük devam edecektir. Çirkin dilinizi, kirli ellerinizi kadınların üzerinden çekin artık."