Sabah yazarı Hilal Kaplan'dan Akşener'e anlamlı soru: Madem sen de küfür edecektin Lütfü Türkkan'ı neden görevden aldın?

Bingöl ziyaretinde şehit İsa Gümren'in ağabeyi Tahir Gümren'e küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a tepkiler durmuyor. Skandalın yaşandığı günden beri sessizliğini koruyan İYİ Parti lideri Meral Akşener dün partisinin grup toplantısında konuştu.
Özür dilemek yerine küfürbaz Türkkan'a sahip çıkan Akşener, küfürcü vekilini de gölgede bırakarak ağza alınmayacak ifadeler kullandı. Sabah yazarı Hilal Kaplan konuyu bugünkü köşesine taşıdı. Kaplan'ın yazısından öne çıkanlar şu şekilde:
"Bir kendini bilmezin sosyal medyadan Başak Demirtaş'ı hedef alan ahlaksızlığını gördük. Bu ahlaksızlık, işine geldi mi kadının iffetinden dem vurup, icap ettiğinde kadınlarımıza yönelik her tür alçaklığa yol veren bir çürümüş zihniyetin ürünüdür. Başak Demirtaş ne ilk ne de son olacak. Bunu bire bir şahsen yaşamış bir kadın olarak nelere tekabül ettiği bütün kadınların tecrübe ettiği bir iğrençlik, alçaklıktır. Bizi yönetenler net bir tutum almadığı takdirde bu çürümüşlük devam edecektir. Çirkin dilinizi, kirli ellerinizi kadınların üzerinden çekin artık."
İP lideri Akşener, geçen sene kimliği bilinmeyen bir hesaptan HDP eski lideri Selahattin Demirtaş'ın eşine yazılan bir tweet sebebiyle grup toplantısında bir kısmını alıntıladığım uzunca bir tirada imza atmıştı.
"Ahlaksızlık, alçaklık, kendini bilmezlik, çürümüşlük, kirli ve çirkin" gibi ağır sıfatlarla o trol hesabı kınayıp Demirtaş'ın hakkını savunmuştu. Ancak dünkü grup toplantısında, bu sıfat kalabalığından eser yoktu.