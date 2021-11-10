PYD elebaşı Ferhat Abdi Şahin'den CHP'ye tezkere teşekkürü! Özel davet yolda





"TÜRKİYE'DE DENGELERİN DEĞİŞTİĞİNİ GÖSTERİYOR"

Terörist "CHP böyle bir şey yapıyorsa bu da Türkiye içerisindeki dengelerin değiştiğine işaret ediyor. Bu da umut verici" şeklinde konuştu.

Elebaşı Şahin, "CHP'den bir heyet davet etmek ister misiniz buraya?" sorusuna da, "Olabilir. Bence olumlu da olabilir" cevabını verdi.