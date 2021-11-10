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    • 10.11.2021 11:01
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    PYD elebaşı Ferhat Abdi Şahin'den CHP'ye tezkere teşekkürü! Özel davet yolda

    Kaset operasyonuyla şaibeli bir şekilde CHP'nin başına geçen mandacı Kılıçdaroğlu, terör örgütlerinin de eli kolu, avukatı haline gelmiş durumda. Türkiye'nin terörle mücadelesine takoz olmak isteyen CHP, Kılıçdaroğlu liderliğinde tezkereye hayır oyu verdi. Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'nin elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin, TBMM'deki oylamada HDP ile birlikte Mehmetçik'e sınır ötesi operasyonu yetkisi veren tezkereye 'hayır' diyen CHP'ye teşekkür etti. Söz konusu adımı 'Türkiye'de dengelerin değiştiği' şeklinde yorumlayan terörist, "CHP'den bir heyeti davet edebiliriz" dedi.

    PYD elebaşı Abdi Şahin’den CHP’ye tezkere teşekkürü

    Irak ve Suriye'de terör örgütlerine karşı, TSK'nın sınır ötesindeki görev süresini 2 yıl uzatacak olan tezkereye CHP, HDP'den gelen "Yeni bir yürüyüşe başlama konusunda tezkereler ilk önemli imtihan olacaktır" ve "Tezkereye hayır deyin" çağrıları sonrası 'hayır' oyu verdi.

    "TEZKEREYE 'HAYIR' OLUMLU BİR ADIM"
    Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin, CHP'nin tutumunu 'olumlu' buldu. Uluslararası güçlerin PYD işgalindeki bölgelere yönelik bir operasyona karşı durmasının CHP'yi Suriye tezkeresine "hayır" deme konusunda cesaretlendirdiğini belirten Şahin, her halükârda bunun iyi bir sinyal ve önemli bir adım olduğunu söyledi.



    "TÜRKİYE'DE DENGELERİN DEĞİŞTİĞİNİ GÖSTERİYOR"
    Terörist "CHP böyle bir şey yapıyorsa bu da Türkiye içerisindeki dengelerin değiştiğine işaret ediyor. Bu da umut verici" şeklinde konuştu.

    Elebaşı Şahin, "CHP'den bir heyet davet etmek ister misiniz buraya?" sorusuna da, "Olabilir. Bence olumlu da olabilir" cevabını verdi.

    PKK'DAN DA ALKIŞ GELMİŞTİ
    Öte yandan CHP'nin, HDP'nin çağrısıyla Irak ve Suriye tezkeresine "hayır" oyu vermesi terör örgütü PKK'dan tam not aldı. Konuyla ilgili konuşan PKK elebaşlarından Mustafa Karasu, CHP'nin "evet" demesi halinde iktidar olma iddiasını sürdüremeyeceğini anladığını belirterek "Böyle düşünüyorsa doğrudur. Hayırlı bir iş yapmıştır" dedi.

        TERÖRİST ABDİ ŞAHİN'LE CHP ARASINDA "PARALELLİK"
        Terörist Abdi Şahin'in dikkat çeken bir mesajı da Irak'ta Erbil yönetiminin PKK'ya karşı aldığı sert tavırla ilgiliydi. Şahin şunları söyledi: "Kürtler arası diyaloğun başarısı için ön koşul olarak Kuzey Irak'taki gerginlik durdurulmalı. Son 20 yıldır önlemeyi başardığımız Kürt içi çatışmalar konusunda ciddi korkular var. Washington Kürtler arası diyaloğu geliştirme ve farklılıkları sona erdirme yollarını desteklemeli."

        Şahin'in bu sözleri, CHP heyetinin geçtiğimiz günlerde Erbil'e yaptığı ziyarette verilen mesajları anımsattı. CHP heyeti, başta Mesut Barzani olmak üzere IKBY yöneticileriyle görüşmelerinde, "Vesayet savaşları bitirilmeli, bölgeye barış gelmeli" mesajı vermişti. Erbil-Ankara ittifakından duydukları rahatsızlığı dile getiren PKK elebaşları Murat Karayılan ve Ferhat Abdi Şahin'le CHP'nin aynı görüşü paylaşıyor olma ihtimali endişe konusu oldu.

        BIDEN'IN EKİBİYLE DE TEMASTA
        YPG liderlerinden "Mazlum Abdi" kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin, The Times gazetesine yaptığı açıklamada, "Dürüst olmak gerekirse ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinden sonra insanlar korktu. Aynı durumla karşılaşacaklarından korktular" ifadelerini kullandı.

        Biden yönetiminin buna hızlı yanıt verdiğini ve elçiler gönderdiğini belirten Şahin, "Buranın Afganistan olmadığı konusunda bize güvence verdiler. Politikanın tamamen farklı olduğunu söylediler" dedi.

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