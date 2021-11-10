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    İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği şehit yakınına Meral Akşener de hakaret etti: "Ahlaksız"

    Lütfü Türkkan gözlerinin önünde küfür etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener görmezden geldi. 4 gün sonra da ses verdi. Şehit kardeşine “ahlaksız” dedi.

    Hiç ahlaki değil

    Bingöl'de İyi Partili Lütfü Türkkan, şehit yakını Tahir Gürmen'e küfür etti. Tüm Türkiye tepki gösterdi.



    Ancak Türkkan'ın hata yaptığını söyleyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gürmen'e de "ahlaksız" dedi.



    Akşener, gurup toplantısında yaptığı konuşmada, "Geçtiğimiz cuma talihsiz bir olay yaşadık. Lütfü Bey bir hata yaptı. Karşısındaki genel başkanına ağza alınmayacak küfürleri etmiş ahlaksız bir adam da olsa sinirlerine hakim olması gerekirdi. Siyasi deneyimi ve konumu bunu gerektirirdi. Sinirlerine yenik düştü" diyerek Türkkan'ın ahlaksızlığını örtmek istedi.



    Bu arada Türkan'la birlikte şehit yakınına küfür eden Hüseyin Tarık Arda, İstanbul'da gözaltına alındı. Adliyeye sevk edildi.
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    Haberler Güncel İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği şehit yakınına Meral Akşener de hakaret etti: "Ahlaksız"
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