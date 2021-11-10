İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği şehit yakınına Meral Akşener de hakaret etti: "Ahlaksız"





Akşener, gurup toplantısında yaptığı konuşmada, "Geçtiğimiz cuma talihsiz bir olay yaşadık. Lütfü Bey bir hata yaptı. Karşısındaki genel başkanına ağza alınmayacak küfürleri etmiş ahlaksız bir adam da olsa sinirlerine hakim olması gerekirdi. Siyasi deneyimi ve konumu bunu gerektirirdi. Sinirlerine yenik düştü" diyerek Türkkan'ın ahlaksızlığını örtmek istedi.