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    • 08.11.2021 10:08
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    • 08.11.2021 10:45
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    Şehit ailesine "bacını s..erim" diye küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın milletvekilliği nasıl düşürülecek?

    İYİ Partili Lütfü Türkkan, Bingöl’de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ‘Selahattin Demirtaş’ı kahvaltıya çağırması’na tepki gösteren şehit ailesine küfretmişti. Yaşanan skandal olaya tepkiler çığ gibi büyürken milliyetçi geçinen İYİ Partililer, Türkkan’ın şehit ailesine küfrünü utanmadan savunmuşlardı. Tüm bu gelişmelerin ardından Türkkan’ın vekilliğinin düşürülmesi için çalışmalar başlıyor. Vekilliğinin düşürülmesi için 3 adımdan biri uygulanacak.

    Kaçak villasında gazeteci döven, parti ziyaretlerinde vatandaş tehdit eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın son vukuatı kabul edilemeyecek cinsten. İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de Meral Akşener'in 'Selahattin Demirtaş'ı kalvaltıya davet etmesi'ni eleştiren şehit ailesine "bacını s..erim" küfrü gündeme bomba gibi düştü.

    Skandal Türkiye genelinde büyük tepkiyle karşılanırken milliyetçi geçinen İYİ Partili isimler önce bir açıklama yapmadı sonra ise Türkkan'ın skandalını savundu.

    Şehit ailesine küfrün kabul edilemeyeceğini söyleyen Başkan Erdoğan, Türkkan'ın Meclis'te kalamayacağını söyleyerek, "İYİ Parti'den malum bir kişinin, üstelik bir şehit ailesine bu şekilde küfretmesi yenilir, yutulur bir şey değildir. Buna, AK Parti teşkilatı olarak durmadan, duraksamadan gereken dersi vermemiz gerekiyor. AK Parti teşkilatının yanı sıra bütün milletimizin bu ahlaksız, müptezel adama gereken dersi vermesi lazım. Durmadan, duraksamadan vermesi lazım. Bizim değerlerimizde şehidin yeri farklıdır, kadınların yeri çok çok farklıdır. Kalkıp da bir şehidimizin yakınına, bacısına bu şekilde küfretmeyi değerlerimiz itibariyle asla kabul edemeyiz. Tabi onun partisinin başındaki hanımefendinin de yapması gereken bir şey vardır. Yapması gereken nedir? Sadece görevden almak değil onun milletvekilliğine de son vermektir. Eğer bunu yapamıyorsa, bu demektir ki o da ona iştirak ediyor." ifadelerini kullandı.

        Peki İYİ Parti'nin küfürbazı Lütfü Türkkan'ın vekilliği nasıl düşürülecek? İşte detaylar...

        VEKİLLİĞİNİN DÜŞÜRÜLMESİNDE İZLENİLECEK 3 SEÇENEK
        Yaşanan bu gelişmeler sonrası Türkkan'ın vekilliğinin düşürülmesi için 3 adımdan biri uygulanacak.

        1. YOL
        Milletvekili kendi istifasını sunduktan sonra Genel Kurul'da bu istifa karara bağlanması gerekiyor.

        2. YOL
        Milletvekili hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunup, bu mahkeme kararının Genel Kurul'da okunup milletveliiliği otomatik olarak düşmüş oluyor.

        3. YOL
        Başkan Erdoğan'ın bahsettiği yol ise bu 3. yol olarak gözüküyor.

        Anayasa'nın 82 maddesine göre milletvekilliği ile bağdaşmayan bir görev veya hizmetin sürdürülmesi durumunda önce Meclis Anayasa Karma Komisyonu rapor hazırlıyor. O kamisyonda rapor gizli oyla karara bağlanıyor.
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