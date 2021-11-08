KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? E-devlet KYK burs başvuru ekranı! Başvurular ne zaman sona erecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. 2021-2022 eğitim öğretim yılı KYK burs başvuruları devam ederken hangi şartları taşıyan kişilerin başvuru yapabilecekleri gündemde çok fazla araştırılıyor. Peki Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili açıklama geldi mi? İşte ayrıntılar...
KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
KYK bursları 2021 yılında 5-8 Kasım tarihleri arasında alınıyor. Başvurular 8 Kasım saat 23:59'da sona erecek.
KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Konu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 2021 KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih şimdilik belli değil.