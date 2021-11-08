Bakan Akar'dan tezkereye 'hayır' diyenlere tepki: Mehmetçiğin moralini bozmayın...

KILIÇDAROĞLU'NUN TEZKERE SİYASETİ

PKK'ya kalkan olan Kılıçdaroğlu, "Gelin buna evet diyorlar. Hangi gerekçeyle? Biz senin her dediğine mühür mü basacağız? Sen bir bak bakalım kardeşim. Otur bir bilgi ver. Bunları anlatmıyorsun. Ben 2 yıl getiriyorum, sen de oy vermek zorundasın. Niye kardeşim? Bunu başkaları yapabilir ama biz CHP'yiz. Senin her dediğine 'evet' deseydik niye ayrı bir parti kuruyoruz?" ifadelerini kullandı.

"TEZKERE KONUSUNDA DİKKATLİ OLUNMASI GEREKİYOR"

Hürriyet yazarlarından Fatih Çekirge ile röportaj yapan Milli Savunma Bakanı Akar, "TSK Cumhuriyet dönemindeki en yoğun tatbikat ve operasyonları yapıyor. Milletimizin her zamanki desteğini arkamızda hissediyoruz. Bu fedakâr ve kahraman askerimizin moralini yüksek tutmamız gerekiyor. Mehmetçiğin bu morale ihtiyacı var... Yanlış bilgiler, iddialar moral ve motivasyonu olumsuz etkiler. O nedenle siyasetten medyaya toplumun her kesiminin bu konuda (tezkere tartışmaları) dikkatli ve özenli olması gerekiyor. Bu tür yanlış bilgilerle Mehmetçiğin moralini bozmayalım... Tezkere aynı tezkeredir"