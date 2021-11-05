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    • Güncel
    • 05.11.2021 10:41
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    • 05.11.2021 10:52
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    Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Cumhuriyet'in asılsız haberine tepki

    Cumhuriyet'te yer alan asılsız haberle ilgili açıklamada bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan görevinin başındadır. Aşağıdaki sözde haber yalandır. Hangi gerekçeyle olursa olsun böylesi mesnetsiz haberlerle sahte gündemler oluşturmaya çalışmak kötülüktür. Bu sözde habere konu ettiğiniz insanlara ve kamuoyuna özür borçlusunuz!" dedi.

    Altun’dan Cumhuriyet’in asılsız haberine tepki

    Provokatif haberciliğiyle sürekli algı peşinde olan Cumhuriyet asılsız haberlerine devam ediyor. Son olarak Bakan Lütfi Elvan ile ilgili skandal haber yapan Cumhuriyet'in yalanını İletişim Başkanı Fahrettin Altun tepki gösterdi.

    "ÖZÜR BORÇLUSUNUZ"

    Fahrettin Altun, "Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan görevinin başındadır. Aşağıdaki sözde haber yalandır. Hangi gerekçeyle olursa olsun böylesi mesnetsiz haberlerle sahte gündemler oluşturmaya çalışmak kötülüktür. Bu sözde habere konu ettiğiniz insanlara ve kamuoyuna özür borçlusunuz!" dedi.
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    Haberler Güncel Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Cumhuriyet'in asılsız haberine tepki
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