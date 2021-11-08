Son dakika! Kabine Toplantısı sonucu 8 Kasım! Okullar kapanacak mı? Yüz yüze eğitim bitecek mi? Erdoğan'dan açıklama geldi!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine toplantısı saat 15.50'de başladı. Saatler 19: 45'i gösterirken toplantı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından canlı yayında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Okullar kapanacak mı? Yüz yüze eğitim bitecek mi? sorularına yanıt verdi.
OKULLAR KAPANACAK MI, YÜZ YÜZE EĞİTİM BİTECEK Mİ?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Okullar kapanacak mı?' yönündeki sorulara net yanıt verdi. Erdoğan, ''Okullarda yüz yüze eğitim kesinlikle devam edecektir.'' dedi.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Sağlık alanında çok güçlü altyapı ile rahatça ihtiyaçlarımızı karşılayabildik.
Vakalar kontrol edilebilecek seviyede. Yüz yüze eğitim durmayacak.
40 bin yeni sağlıkçı atanacak.
ELEKTRİK FATURALARINA YENİ DÜZENLEME!
Elektrik faturalarındaki TRT payı, enerji fonu kalkacak.
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