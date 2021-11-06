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    • Güncel
    • 06.11.2021 12:33
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    • 06.11.2021 13:43
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    Meral Akşener şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'a göz mü yumacak? Twitter'da tepkiler çığ gibi! Ne istifa var ne disiplin

    İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan Bingöl'de şehit yakınına ağza alınmayacak küfürler etti. Türkkan, önce küfrü inkar ederek "provokasyon" dedi, sonra geri adım atarak şehit yakınlarından değil ama Akşener'den özür diledi! Bugün saat 12.00'de bir basın açıklaması yaparak istifa etmesi beklenen Lütfü Türkkan'dan henüz bir ses çıkmadı. Beklenen basın açıklamasının yapılmaması, Akşener'in Türkkan'ı affettiği ve küfür skandalına göz yumduğu yorumlarını beraberinde getirdi. Öte yandan sosyal medya platformu Twitter'da 'LütfüTürkkanİstifa' hashtagi Türkiye gündeminde ikinci sıraya yükseldi.

    Türkkan’a göz mü yumulacak? Ne istifa var ne disiplin

    İyi Parti Kocaeli Milletekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de esnaf ziyaretleri sırasında şehit ağabeyi Tahir Gümren tepkisiyle karşılaşınca ağza alınmayacak hakarette bulundu.

    Lütfü Türkkan şehit yakınına küfür etti: "Senin bacını s..."

    Yaşanan bu olayın ardından Türkkan, dün gece bir video yayınlayarak şehit ağabeyi yerine Meral Akşener'den özür diledi.

    BASIN AÇIKLAMASI İPTAL! AKŞENER AFFETTİ Mİ?
    Türkkan'ın bugün saat 12.00'de İstanbul İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yapacağı bildirilirken, konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

    Lütfü Türkkan'ın yapacağı basın açıklamasının iptal edildiği öğrenildi.

    Türkkan hesap verecek! Kabul edilemez

    AKŞENER BU SKANDALA DA GÖZ MÜ YUMACAK?
    Türkkan'ın istifa edeceği konuşulurken, basın açıklamasının iptal edilmesi Akşener tarafından affedildiği yönünde yorumlandı.

    Olayla ilgili İyi Parti ve CHP'den herhangi bir açıklama gelmezken, yaşanan bu çirkin olaya ne kadar daha kayıtsız kalacakları merak konusu oldu.



    TÜRKKAN'A SİYASİLERDEN TEPKİ
    İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın, Bingöl'de bir vatandaşla arasında geçen tartışmada küfrettiği iddialarına ilişkin siyasiler sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

    TBMM BAŞKANI ŞENTOP: KULLANDIĞI ÇİRKİN ÜSLUP ASLA KABUL EDİLEMEZ
    TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "TBMM'de milleti temsil gibi kutsal bir görev için bulunan bir milletvekilinin vatandaşımıza kullandığı çirkin üslup asla kabul edilemez. Lütfü Türkkan vatandaşımızın şahsında milletimizden özür dilemelidir" dedi.

    BAKAN YANIK: KENDİNE YAKIŞANI YAPIYOR
    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkkan'a tepki göstererek "Lütfü Türkkan kendine yakışanı yapıyor. Eğer mensubu olduğu parti bu seviyeyi kabul edebiliyorsa kendi bilecekleri iş. Ama bu seviyeyi Türk siyaseti de yüce Meclis de hak etmiyor" ifadelerini kaydetti.

    AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: BU ASLA AFFEDİLEMEYECEK BİR ÇİRKİNLİKTİR'
    AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından "Gazi Meclis'imizin üyesi bir milletvekilinin bir şehit ailesine hakaret etmesini ve küfretmesini şiddetle kınıyoruz. Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir. Aziz şehitlerimizin emanetlerine hürmetsizlik edenler milletimize ve tüm değerlerimize saygısızlık ediyorlar. Bu değerli aileler bizlere aziz şehitlerimizin emanetidir. Şehit ailelerimiz başımızın tacıdır. Bu ailelerin acısı ile hemhal olmak, onları anlamak yerine ağza alınmayacak hakaretler savurmak saygısızlıktır. Bu saygısızlığı yapan kişi şehit ailesinden, tüm şehit ailelerinden ve milletimizden derhal özür dilemelidir. Kıymetli şehit ailelerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde açıklama yaptı.

    ŞEHİT YAKINLARINDAN İYİ PARTİ'Lİ TÜRKKAN'A İSTİFA ÇAĞRISI
    Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, "Şehit yakınları ve gaziler olarak; eli kanlı terör örgütüne destek verenler, destek verenlerle iş tutanlar her zaman şehit aileleri ve gaziler olarak karşılarında bizi bulacaklardır. Milletvekili Lütfü Türkkan'ı milletvekilliğinden derhal istifaya davet ediyoruz" dedi.

    Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, genel merkez binasında şehit yakınları ve gazilerle birlikte basın açıklaması yaptı. Işık, 1997 yılında hayatını kaybeden sivil terör mağduru İsa Gümren'in kardeşine Bingöl'de İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan tarafından yapılan küfrü şehit aileleri ve gazilere yapılmış addettiklerini, şiddetle, nefretle ve esefle kınadıklarını söyledi. Işık, "Vatanın bütünlüğü, milletin birlik ve beraberliği için hayatını kaybeden şehitlerin aziz hatıraları ailelerine sahip çıkanları da onların kardeşlerine, yakınlarına saygısızlık edenleri de Türk milleti asla unutmayacaktır. Gazi meclisimizde teröre destek verenlerle şehidimizin emaneti yakınlarına hakaret edenleri, ağza alınmayacak şekilde küfretme hadsizliği gösterenleri, hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Şehit yakınları ve gaziler olarak eli kanlı terör örgütüne destek verenler, destek verenlerle iş tutanlar her zaman şehit aileleri ve gaziler olarak karşılarında bizi bulacaklardır. Milletvekili Lütfü Türkkan'ı milletvekilliğinden derhal istifaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

        SOSYAL MEDYA AYAKTA #LÜTFÜTÜRKKANİSTİFA
        Tepkiler her geçen dakika daha da artarken 'LütfüTürkkanİstifa' hashtagi Türkiye gündeminde ikinci sıraya kadar yükseldi.

        Şehit ailesini hedef alan Türkkan'a yönelik yapılan eleştiri paylaşımları şöyle:

        Şehidin anasına bacısına çözmeye kalktığın o uçkurunu başına geçireceğiz. Bu millet namusunu yolda bulmadı. İstifa edeceksin... #LütfüTürkkanİstifa

        Şehitler ve aileleri mukaddes emanetlerdir. Kendilerine saygı göstermek gerekir. Bunu yapmayıp bir de küfreden #lütfütürkkanistifa etmeli ve meclisten ihraç edilmelidir.

        Gece bir özür(!) videosu çeken Lütfü Türkkan'ın özrü, kabahatinden büyük. #LütfüTürkkanİstifa

        İP'te Lütfü Türkkan'ın istifasını isteyebilecek şeref ne arar. #LütfüTürkkanİstifa

        Edepsiz Lütfü Türkkan şehit yakını bir vatandaşımızın hem boğazını sıkıyor hem de bacısına küfrediyor. Bunlar kendilerine "Millet" İttifakı mensubuyuz diyorlar. Fıkra gibisiniz. @meral_aksener #LütfüTürkkanIstifa

        Lütfü Türkkan'ın küfrettiği şehit ağabeyi: "Benim yıllarca içimde olan bir acıydı yani haykırmaktı" Acının en derinini yaşayan insana böyle mi davranılır Lütfü? Tekme at, küfür et, inkâr et, özrü Meral'den dile. Bu rezilliği kimse unutmaz. #LütfüTürkkanİstifa

        Şehit ailesi bizi ne kadar paralarsa paralasın bize susup paspas olmak düşer. Ne yaşadığı acıya ne de onun yüreğindeki yangına hakiki anlamda ortak olabiliriz. Şehit ailesine yapılan saygısızlık karşılıksız kalmamalı. #LütfüTürkkanİstifa

        Bu arsız dün şehit abisine küfrettikten sonra yarın milletin meclisinden maaş almamalı. Birazcık şerefin kaldıysa istifa edersin. #LütfüTürkkanİstifa

        Şehidimizin yakınına ağza alınmayacak küfür eden küfürbaz Lütfü Türkkan istifa etmelidir. #LütfüTürkkanistifa

        Önce her zamanki namertliğiyle inkar etti, hatta yetmedi İP trollerine şehit yakınına iftira attırıp "Ben küfretmedim o etti" yalanına sığındı, en son da şaşırtmayarak Nutuk'un gölgesine sığındı. Bu erkek dansöz oynatan adamın rezillikleri yetmedi mi? #LütfüTürkkanİstifa

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