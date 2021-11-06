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    • Güncel
    • 06.11.2021 12:07
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    • 06.11.2021 12:27
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    SON DAKİKA: CHP'yi HDP'yi üzen haber! Terör örgütüne operasyonlar PKK'den çözülmeyi ve kaçışı hızlandırdı

    Son dakika haberleri... PKK'dan gelen son haberler HDP ve CHP'yi üzecek cinsten. Çünkü PKK'ya üst üste yapılan operasyonlar, paniğe neden olurken örgütten çözülme ve kaçış da hızlandı. Terör örgütü üyelerinin ifadelerinde PKK'nın sözde üst düzey kadrosunun da paniğe kapıldığı ortaya çıktı.

    AA
    PKK’dan gelen haberler CHP ve HDP’yi üzecek

    İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Eren operasyonlarıyla yurt içinde eylem yapamaz hale gelen PKK'da, istihbarata dayalı nokta operasyonlarıyla çok sayıda sözde üst düzey örgüt mensubunun etkisiz hale getirilmesi paniğe neden oldu.

    Başarılı operasyonlar yurt içindeki ve sınır ötesindeki teröristlerin PKK'dan kaçması sürecini hızlandırdı.

    PKK içerisinde yaşananlar teslim olan teröristlerin ifadelerine yansıdı. Teslim olan bazı teröristler, çok sayıda teröristin örgütten ayrılmayı istediğini belirtti.

        Irak'ın kuzeyinde ve İran'daki teröristlerin de PKK'dan kaçmaya başladığı öğrenildi.

        Irak'ın kuzeyinde 14, İran'da ise 25 teröristin PKK'dan kaçarken yakalandığı ve Irak'ın kuzeyinde örgütün kullandığı bir mağarada tutulduğu ifadelerle ortaya çıktı.

        AYRILMAK İSTEYEN İNTİHARA YÖNLENDİRİLİYOR
        Ayrıca PKK'nın örgütten ayrılmak isteyen teröristleri intihara yönlendirdiği belirlendi.

            Örgüt mensuplarına yalan bilgiler vererek motivasyonu yüksek tutmayı amaçlayan PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin kaçış planı yapan teröristler üzerinde de sürekli baskı uyguladığı ifade edildi.

            Teslim olan bir terörist ifadesinde yaşam koşullarının kötüleştiğini, kış kamplarına sınırlı miktarda erzak ile örgüt mensuplarının hayatlarını sürdürmeye çalıştığını bildirdi.
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            Haberler Güncel SON DAKİKA: CHP'yi HDP'yi üzen haber! Terör örgütüne operasyonlar PKK'den çözülmeyi ve kaçışı hızlandırdı
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