Şehit ağabeyine küfür eden İyi Partili Lütfü Türkkan hesap verecek! Kabul edilemez

İyi Partili Lütfü Türkkan'ın, Bingöl ziyareti sırasında küfür ederek darp ettiği Tahir Gümren'in 17 yaşındaki kardeşi İsa Gümren'in, 1997 yılında PKK tarafından şehre atılan havan topu ile şehit olduğu öğrenildi. İP'in maganda vekili Türkkan, kendisine tepki gösteren şehit yakınını, 'provokatör' olmakla suçlamıştı.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAKLAR
15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği ve Şehit Aileleri Derneği, Türkkan hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.
İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'e şehit ağabeyine küfretmesine şehit ve gazi ailelerinden sert tepki geldi. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, şehit ağabeyine yapılanı ahlaksızlık olarak değerlendirdi.
Gündüz, "İYİ Parti Bingöl'de yaptığı siyasi ziyaret esnasında şehit kardeşi bir vatandaşımızın, 'Bir de gelmiş Bingöl'e oy istiyorsun' sözüne karşılık İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan edepsizce, ardan, namustan uzak bir tavırla aziz şehidimizin yakınına küfür etmiştir. Bu küfür sadece o vatandaşa değil bu vatandaş gibi düşünen sağ duyulu millete yapılmış bir şuursuzluk, vandallık karakter dışı, siyasete yakışmayan bir çirkin davranıştır. HDP'nin ve bebek katili PKK'nın gizli yandaşı olan bu düşünce, zaman zaman bu gibi olaylarda sabır edemeyip asıl fikirlerini gizlemeyip açığa çıkartıyorlar. Ey vekil senin liderin PKK'lı Selahattin Demirtaş ile kahvaltı yaparım diyor.
Vatandaşta bunu söyledi, nedir bu hazımsız hareketiniz. Üstelik bu vatandaşımız bir şehit yakını. Bir şehit yakının boynuna sarılıp onu itekleyerek, küfür etmek, ona hakaret etmek, ne insanlığa sığar, ne siyasete, ne de ahlaka sığar. Gariban vatandaşın boynuna sarılıp en çirkin küfür edebilme cesaretini keşke Siirt'teki olayda liderine 'burası Kürdistan' diyen haine de gösterebilseydiniz. Siz korkak ve cılız kahramanlığınızı gariban yüreği yanık şehit yakınına gösteriyorsunuz. Sizleri kınamak yetmez, sizleri silmek gerekir."
Vatandaşta bunu söyledi, nedir bu hazımsız hareketiniz. Üstelik bu vatandaşımız bir şehit yakını. Bir şehit yakının boynuna sarılıp onu itekleyerek, küfür etmek, ona hakaret etmek, ne insanlığa sığar, ne siyasete, ne de ahlaka sığar. Gariban vatandaşın boynuna sarılıp en çirkin küfür edebilme cesaretini keşke Siirt'teki olayda liderine 'burası Kürdistan' diyen haine de gösterebilseydiniz. Siz korkak ve cılız kahramanlığınızı gariban yüreği yanık şehit yakınına gösteriyorsunuz. Sizleri kınamak yetmez, sizleri silmek gerekir" dedi.