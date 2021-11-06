CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Venezuelalı generalin heykelini diktirecek

İzmir'in kronikleşmiş sorunları çözüm beklerken kentin çeşitli noktalarına diktiği heykel ve anıtlarla sıkça kent gündemine taşınan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yeni bir heykel daha kazandırmak için harekete geçti.



Büyükşehir Belediye Meclisinin onay vermesi halinde kente Venezuelalı generalin heykeli uygun görülen bir parka dikilecek.







İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kasım ayı olağan meclis toplantısının ilk birleşiminin gündem maddeleri yayınlandı.







Gündem maddeleri arasında yer alan başkanlıktan gelen bir önerge dikkat çekti.





Sabah'ın haberine göre Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes, Latin Amerika'nın bağımsızlık savaşında ön saflarda mücadele eden, Amerikan Bağımsızlık Savaşı ve Fransız Devrimi'nde de rol alan Venezuelalı General Fransisco Miranda'nın bir büstünün İzmir Büyükşehir Belediyesince belirlenecek bir parka yerleştirilmesini talep etti. Soyer, Büyükelçiden gelen talebi meclis onayına sundu.