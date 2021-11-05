İYİ Partili Lütfü Türkkan "senin bacını s...." diye küfredip 'provokatör' demişti: Kardeşi 1997'de PKK tarafından şehit edilmiş

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de bir şehit yakınının kendisine gösterdiği tepkiye küfrederek yanıt verdi.

Skandal gelişme sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Türkkan, şehit yakınını 'provokatör' olarak tanıtıp, 'herhangi kötü bir ifade' kullanmadığını savundu.