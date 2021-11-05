İYİ Partili Lütfü Türkkan "senin bacını s...." diye küfredip 'provokatör' demişti: Kardeşi 1997'de PKK tarafından şehit edilmiş

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de bir şehit yakınının kendisine gösterdiği tepkiye küfrederek yanıt verdi.
Skandal gelişme sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Türkkan, şehit yakınını 'provokatör' olarak tanıtıp, 'herhangi kötü bir ifade' kullanmadığını savundu.
KARDEŞİNİ PKK 1997'DE KATLETMİŞ
Tahir Gümren'in 17 yaşındaki kardeşi İsa Gümren'in, 1997 yılında şehre atılan havan topu ile şehit olduğu öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de partisinin HDP ile yakın ilişki kurduğunu söyleyen Tahir Gümren isimli şehit ağabeyini kolunun altına alarak "senin bacını s...." diyerek küfretti.