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    • Güncel
    • 05.11.2021 23:24
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    • 05.11.2021 23:55
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    15 Temmuz Derneği tüm Türkiye'yi yarın İyi Parti İstanbul İl Binası önüne davet etti! İşin bitti Lütfü Türkkan...

    15 Temmuz Derneği, Bingöl'de şehit kardeşine, "bacını s...rim" küfrünü savuran İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a karşı harekete geçti. "Ha dağdaki Karayılan, ha Meclis'teki Lütfü Türkkan" söylemiyle yarın İyi Parti İstanbul İl Binası önünde basın açıklaması yapılacak. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kurulan dernek, tüm vatandaşları şehitlere ve şehit kardeşine destek olmak için sosyal medya hesabından İyi Parti İstanbul İl Binası önünde buluşmaya davet etti. Haberin detayları...

    Tüm vatandaşları İyi Parti İl Binası önüne davet

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener beraberindeki ekipte olan İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'deki son skandalı infial oluşturdu.

    Burada Akşener'i protesto eden şehit kardeşine aşağılık bir şekilde küfreden İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a karşı tepkiler yükselerek devam ediyor.

    Akşener'den şu ana kadar bir tepki gelmezken tüm yurttan ve siyasilerden birbiri ardına tepki geliyor.

    Vatan ortak paydasında oluşturulan 15 Temmuz Derneği, İyi Parti'nin ahlaksız vekiline karşı harekete geçti. Dernek, 6 Kasım 2021'de İyi Parti İstanbul İl Binası önünde şehit kardeşine küfreden Lütfü Türkkan'a karşı basın açıklaması yapacağını duyurdu.

    TÜRKİYE'YE DAVET!

    15 Temmuz Derneği'nin sosyal medya hesabından paylaşılan duyurusu şöyle:
        Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir
        Haberler Güncel 15 Temmuz Derneği tüm Türkiye'yi yarın İyi Parti İstanbul İl Binası önüne davet etti! İşin bitti Lütfü Türkkan...
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