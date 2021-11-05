Mesut Özil, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.
Sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eski milli futbolcu-yorumcu Rıdvan Dilmen ile çekildiği fotoğrafı paylaşan Mesut, Türkçe ve İngilizce olarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Rıdvan Dilmen hocam ile futbol sohbeti." notunu düştü.
- Güncel
- 06.11.2021 00:48
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- Son Güncelleme:
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- 06.11.2021 00:48
Mesut Özil'den Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ziyaret
Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Ziyarete ilişkin Twitter'dan açıklama yapan Özil, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Rıdvan Dilmen hocam ile futbol sohbeti." ifadelerini kullandı.
Mesut Özil, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.