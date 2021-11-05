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    • Güncel
    • 06.11.2021 00:48
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    • 06.11.2021 00:48
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    Mesut Özil'den Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ziyaret

    Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Ziyarete ilişkin Twitter'dan açıklama yapan Özil, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Rıdvan Dilmen hocam ile futbol sohbeti." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Mesut Özil'den Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ziyaret
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