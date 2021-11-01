İŞTE O SUÇ DUYURUSU

Ozan Narman'ın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusu şöyle:

"TÜGVA ile İBB Belediyesi ile yaşanan sorun neticesinde iskele altında bulunan dükkanların işgalci olarak faaliyet gösterdiği ve bu sebeple resmi kira sözleşmelerinin olmadığı ortaya çıkmıştır. Tütün ve Alkol Piyasası Kurumu (TAPDK) ülke genelinde alkol ve tütün mamulleri satışını izin ve denetim sürecine bağlamıştır. Bu ürünleri satmak isteyenlerin İlçe Tarım Müdürlüğü nezdinde evrakları sağlayarak başvuruyu yapması gerekmektedir. TAPDK Belgesi almak için ilgili yerde geçerli bir kira sözleşmesi olmazsa olmazdır. Bu sırada öğrenilmiştir. İskele İçi No:5 Büyükada Adalar İstanbul adresinde bulunan işyerinin geçerli bir sözleşmesi bulunmamasına karşın tütün mamülleri ve alkol satış yetkisi bulunduğu bilgisi üzerine olay araştırılmıştır. Olay araştırılınca görülmüştür ki TAPDK Belgesi mecuru işleten işletme adına değildir. Durumunun tetkik edilerek söz konusu yerin kira sözleşmesi olmamasına ve işletmesi farklı olduğu halde başka kişi adına düzenlenmiş TAPDK belgesi ile satış yapmak suretiyle kurumlar kandırılmakta ve mevzuata aykırı olarak alkol ve tütün satışı yapılmaktadır. Olayın tetkik edilerek işlemi yapanlar, buna göz yumanlar ve denetim görevini yapmayanlar (Ruhsat Denetim Yetkisi Adalar Belediyesinde bulunmaktadır) hakkında gerekli yasal işlemin başlatılmasını talep ederim. Davacı ve şikayetçiyim..."